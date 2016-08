Tickets für Jubilar Eric Burdon

Eric Burdon, stolzes Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame und vom «Rolling Stone»-Magazin als einer der «100 Greatest Singers of all Time» verehrt, kommt auf seiner «75th Birthday Tour» für ein exklusives Konzert nach Zürich. An den Ort also, wo er im April 2014 mit einem fantastischen Comeback-Konzert seine Anhänger begeisterte. Cool lächelnd und mit mitreissender Stimme rockte er mit seiner stark besetzten Band durch sein «Animals»-Repertoire.

Seit über 50 Jahren ist Burdon ein Aushängeschild der Blues-, Rock- und Soulszene, doch so frisch und «knackig» wie in diesem Konzert (und auf seinem aktuellen Album «’Til Your River Runs Dry») klang der Burdon schon lange nicht mehr. Man darf sich also auf das Wiedersehen richtig freuen.

Die «Zürichsee-Zeitung» verlost für dieses Konzert zweimal zwei Tickets. Mail bis Montag, 29. August, um 8 Uhr an: ticketverlosung@zsz.ch. Die Tickets werden auf die Namen der Gewinner an der Abendkasse hinterlegt.

Burdon & The AnimalsFreitag, 2. September, 20 Uhr. Volkshaus, Zürich. Tickets: www.ticketcorner.ch, oder www.allblues.ch. (zsz)