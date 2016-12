Pesto und Pasta aus dem Zürcher Oberland

Es ist neun Uhr, und das Team sitzt gerade gemütlich beim ­Znüni zusammen: «Wir geniessen in unserem Betrieb eine gewisse Narrenfreiheit und betei­ligen auch unsere rund sechs Mitarbeitenden daran», sagt ­Peter Gschwend. «Am Morgen geben wir Vollgas, und wenn wir mit der Arbeit fertig sind, gehen wir alle nach Hause.»

Man merkt, dass er sein Unternehmen nach etwas anderen Ideen führt, denn unkonventionell sind auch die Öffnungszeiten des Nudelwerkstattladens: «Wir sind von 8 bis 12.30 Uhr da ... oder so lang s Liecht brännt», heisst es auf der Website. Die Produkte sind aber auch auf Märkten in der Region erhältlich, so am Dienstag und Freitag in Winterthur oder am Freitag in Rapperswil.

Pesto in grossen Töpfen

Nach der Pause geht die Pestoproduktion, die immer am Dienstagvormittag stattfindet, in der angrenzenden grossen «Küche» weiter. Da können Gschwends Partnerin Edith Nüesch und die weiteren Mitarbeitenden im wahrsten Sinne des Wortes «aus dem Vollen schöp­fen»: In grossen Behältnissen werden die Zu­ta­ten der verschiedenen Pesto­varianten zusammengemischt, durchgeknetet und verarbeitet. Es riecht betörend ...

Gschwend nimmt sich derweil Zeit, um zu erzählen, wie er zur Frischteigwarenherstellung kam. Zunächst hat er Notar gelernt und auch einige Jahre auf seinem Beruf gearbeitet. Irgendwann habe ihm «die Rechtsverdreherei jedoch abgelöscht», und er wechselte als Flight Attendant zur Swiss­air. «Das war ein wunderbarer Job», schwärmt er.

Verschiedene Kulturen kennengelernt

«Den Bordbesatzungen standen damals auf Langstreckenflügen noch längere Zwischenstopps zur Verfügung, die es ermöglichten, die angeflogenen Destinationen zu bereisen.» So habe er verschiedene Kulturen und Menschen kennen lernen, seine Sprachkenntnisse anwenden und ein gewis­ses Savoir-vivre leben können, dennoch hatte er auch davon nach fünf Jahren genug.

Nicht zuletzt wegen seiner inzwi­schen geborenen Kinder geriet er in die Pasta-Welt: «Ich wollte etwas Konkretes machen, damit sie wissen, was ihr Vater arbeitet», sagt er. Als ein Bekannter von ihm, der in Bern eines der ersten Frischpastageschäfte führte, Verstärkung suchte, sei das sein «Lehrbetrieb» geworden: «Zwei Jahre arbeiteten wir gemeinsam, dann hörte er auf, und ich übernahm seinen Laden.»

Familie und Arbeit vereint

Als seine damalige Ehefrau zurück ins Zürcher Oberland wollte (von wo sie ursprünglich stammte), zog die Familie 1981 mit ihrer Pastaproduktion zunächst nach Gossau ZH in eine ehemalige Metzgerei. «Da haben wir oben gewohnt und unten gearbeitet – und die Kinder wuselten uns zwischen den Beinen herum», er­innert sich Gschwend. Ihre Produkte verkauften sie im kleinen Laden sowie auf verschiedenen Märkten.

2010 landete die Nudelwerkstatt nach verschiedenen Standortwechseln in der ehemaligen Schreinerei. «Das Lokal ­haben wir innerhalb von drei Tagen gefunden und übernommen.» Es habe dann aber noch viel Arbeit gebraucht, um die Räume «lebensmittelkompatibel» zu machen und die strengen Hygienevorschriften zu erfüllen.

Nun zeichnet sich ein nächster, grosser Schritt ab: «Wir ­haben uns entschlossen, unseren Betrieb zu verkaufen», erzählt Gschwend. «Mit der Genossenschaft Korn.Haus in Dussnang konnten wir eine ideale Nachfolgelösung finden.» Der Betrieb, der Arbeits-, Ausbildungs- und Wohnplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung anbietet, wird das Angebot von La Martina ab nächstem Jahr eins zu eins weiterführen. Da in Dussnang jedoch zuerst Platz für die Nudel- und Pestoherstellung ­geschaffen werden muss, wird die Produktion erst Ende 2017 dorthin umziehen.

Dreissig Jahre Kundennähe

Die Sortimente der Pasta- und Pestowerkstatt werden laufend erweitert. «Beim Pröbeln und Expe­rimentieren gehen wir von unserem eigenen Geschmack aus, das kommt bei unserer Kundschaft meistens gut an», sagt er. «Die Märkte schätzen wir sehr: Durch die Kundennähe erhalten wir immer sofort direkte Rückmeldungen.» Zudem haben sich in dreissig Jahren Beziehungen über Generationen herangebildet: «Diejenigen, die einst als Kinder mit ihren Eltern zu uns an den Stand einkaufen kamen, besuchen uns heute mit ihrem eigenen Nachwuchs – oder gar den Enkeln», sagt er. «Und damals wie heute probieren diese schon mal ein rohes Tortellino!»

Quasi auf dem Markt sind auch die Pestos entstanden: «Die Leute fragten uns immer wieder nach einem passenden ‹Sösseli› zu unseren Teigwaren, da haben wir einfach mal einen Bärlauch-Pesto kreiert.» Das erste Mal ­geschah dies übrigens mithilfe eines Winterthurers, der kurzerhand mit dem Velo zum Sonnenberg radelte und bald danach mit einem grossen Sack voll Bärlauch zurückkehrte ...

Einzigartige Vielfalt

Heute ist das Pesto-Sortiment von La Martina mit seinen vielzähligen Varianten einzigartig: Da gibt es den grünen Klassiker aus Basilikum mit oder ohne Knoblauchzusatz und den roten aus Pomodori secchi, auch diesen in einer milden und einer scharfen Version. Hinzu kommen saisonale Pestos, im Herbst etwa solche mit Kürbis oder Marroni.

Etwa zwölf Sorten sind übers Jahr erhältlich – alle bio, versteht sich: «Unsere Pestos sind immer frisch hergestellt: Wir beziehen die Rohstoffe saisonal von lokalen Produzenten und frieren sie dann ein», sagt Gschwend. Allerdings müssen die Fertigpestos kühl gelagert werden, da sie weder pasteurisiert noch sterilisiert sind, ist ihre Haltbarkeit beschränkt.

Nudeln in allen Variationen

Das Hauptgeschäft aber bildet immer noch die Pasta: Täglich werden «Nudeln» (breite oder schmale, Spaghetti und Piz­zoccheri) mit oder ohne Eier in rund zwei Dutzend Geschmacksvarianten von Spinat und Safran über Mohn bis zu Curry hergestellt.

Die Trockenpasta von La Martina unterscheidet sich von der industriell hergestellten erheblich, denn sie wird nur gewalzt und geschnitten, nicht aber gepresst («trafilato»). «Da dies unter hohem Druck geschieht, erhitzt sich der Teig bis gegen 100 °C, was das Endprodukt verändert», weiss Gschwend.

Mit saisonalen Füllungen

Auch die Frischteigwaren sind in verschiedenen Formen (Tortel­loni, Ravioli, Mezze­lune, Canneloni, Lasagne) erhältlich, selbstverständlich mit verschiedensten, teils saisonalen Füllungen: Im Frühjahr sind dies etwa Bärlauch oder Spargeln, im Sommer Zit rone oder Zitronenbasilikum. Im Herbst kommen dann Frischpilze, Kürbis oder Randen in die Teigtaschen; es gibt aber auch solche mit Ziegenfrischkäse («von Geissen ganz in der Nähe»). Ein Dauerbrenner sind natürlich die klassischen Ricotta-Spinat-Tortelloni – und ganz von Hand gefertigt sind die Mezze­lune, die Canneloni und die Lasagne.

Ideen aus der weiten Welt

Inspiration für neue Produkte finden Peter ­Gschwend und Partnerin Edith Nüesch unter anderem auf ihren Reisen: Jeweils im Februar entdecken sie einen ganzen Monat lang andere Konti­nente und Kulturen. «Das bringt uns immer wieder auf Ideen für neue Raviolifüllungen», erzählt er, «einmal wollten wir wissen, wo und wie der Pfeffer wächst, und landeten auf Madagaskar.» Dabei hätten sie auch noch erfahren, wo Vanille, Zimt und Nelken herkommen ...

Weitere Informationen: Nudelwerkstatt La Martina, Zentralstrasse 24, 8623 Wetzikon, Telefon: 044 930 78 08, www.nudelwerkstatt.ch ()