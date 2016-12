Einsamkeit kann krank machen

Kloten regt das Miteinander an

In den Städten und der Agglomeration ist die Anonymität meist besonders ausgeprägt. In Kloten wurde ein Verein gegründet.



Um der Anonymität zu begegnen, versucht Kloten, die Kontakte unter der Bevölkerung mit sozialen Projekten zu fördern. Eines davon ist der Verein freiwillig@kloten, der vor knapp vier Jahren gegründet wurde. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Freiwillige und Bedürf­tige zusammenzubringen. So soll die Einsamkeit verringert und die Möglichkeit zu sinn­voller Betätigung geschaffen werden.



Unterdessen seien bereits rund 300 Personen aktiv – Tendenz steigend, sagt Jean-Luc Kühnis. Der soziokulturelle Animator betreut das Projekt im Auftrag der Stadt professionell. Rentnerinnen besuchen Menschen im Altersheim oder zu Hause und gehen mit ihnen spazieren. Männer fahren alleinstehende Betagte zum Arzttermin oder Coiffeur. Und eine jüngere Frau albanischer Herkunft hilft etwa der gehbehinderten Nachbarin beim Einkaufen und lernt dabei gleichzeitig Deutsch.



Obwohl ältere Frauen auch in Kloten im Bereich Freiwilligenarbeit besser vertreten sind als andere Gesellschaftsgruppen, ist Kühnis mit der Durchmischung zufrieden. Männer würden vor allem Fahrdienst leisten, Frauen mehr Besuche bei Betagten abstatten. Angeboten werden aber auch Aufgabenhilfe, PC-Support, kleinere Reparaturen oder Unterstützungen bei Arbeiten in Haus und Garten. «Unsere Freiwilligen machen fast alles, was professionelle Dienste wie etwa die Spitex nicht leisten können», sagt Kühnis. Wichtig seien vor allem die Begegnungen.



Häufig fragen Altersinstitutionen oder Vereine die Organisation um Unterstützung an. So sind etwa auch bei vielen gesellschaftlichen Anlässen Frei­willige im Einsatz. Sie kochen, backen und erledigen den Abwasch. Einen materiellen Verdienst erhalten sie dabei nicht. Doch Wertschätzung in Form eines gelegentlichen Dankeschöns oder eines Lächelns sei für viele Motivation genug, weiss Kühnis.



Damit sich die Freiwilligen untereinander über ihre Erfahrungen austauschen können, organisiert der Verein regelmässige Treffen. In Schulungen erhalten sie das nötige Rüstzeug, um etwa Demente zu betreuen. Sie lernen, wie mit ihnen und ihren Problemen umzugehen ist – zum Beispiel wenn jemand inkontinent ist. Einige haben sich auch in einem Kurs auf die Entlastung von Angehörigen, welche Pflegebedürftige zu Hause betreuen, vorbereitet. Dieser neue Dienst wurde aber bisher noch wenig genutzt. «Die Freiwilligen stehen in den Startlöchern und freuen sich auf Aufträge», sagt Kühnis.



Mit dem Freiwilligenverein und anderen Angeboten will Kloten die Bevölkerung wieder näher zusammenbringen. «Wir wünschen uns, dass man sich in Kloten wieder kennt», sagt Jean-Luc Kühnis. Doch es ist ihm bewusst: In einer Stadt mit hoher Fluktuation der Einwohner ist dies keine einfache Aufgabe. asö>



Mehr Informationen unter: freiwillig-kloten.ch