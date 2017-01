Die Schönheiten des Nordens

Den Natur- und Landschafts­fotografen Christian Oeler hat es immer wieder in den hohen Norden gelockt. Was seine Leidenschaft für skandinavische Länder geweckt und genährt hat, erzählt er in seiner ersten Filmproduktion, mit der er nunmehr zum zweiten Mal in Zürich und der Region gastieren wird.

Faszination Norden

Für «Traumhaftes Skandinavien» reiste Christian Oeler elfmal in den Norden – von Dänemark bis Lappland, von Südschweden bis Island –, immer zu verschiedenen Jahreszeiten. Er erkundete bekannte Naturschauplätze ebenso wie unberührte ­Orte, beeindruckt von der wilden Schönheit Skandinaviens. Während seiner Trekking- und Kanutouren musste er sich zugestehen, dass das hautnahe Erleben der teilweise archaischen Landschaft mit grosser Anstrengung verbunden ist. Die dabei entstandenen Filmaufnahmen entschädigen ihn jedoch für alle Mühen.

«Traumhaftes Skandinavien» zeigt indes liebliche, zauberhafte Bilder, befreit von der menschlichen Tortur, die nötig war, um sie einzufangen: das mystische Spiel der Nordlichter, die leuchtenden Farben des Indian Summer in Südschweden, die Eisberge ennet dem Polarkreis, die verwunschenen Trollwälder oder – nicht zuletzt – die meterhohen Wasserfontänen der Geysire in Island. Steile Fjorde wechseln sich ab mit kargen Landschaften, gezeichnet von bizarren, spektakulären Felsformationen. Elche oder Polarfüchse gehören zu den wenigen Wesen, welche die Dokumentation beleben. Wogegen Bären, im Norden wohl heimisch, nicht abgelichtet wurden. Schuld daran sei das Bärenalarmsystem, erklärt Oeler, ein «Glöggli», das für die Sicherheit der Trekker sorgte.



«Traumhaftes Skandinavien» Jeweils um 19.30 Uhr – Jona: 11. Januar, kath. Kirchgemeindehaus. / Wädens­wil: 17. Januar, Restaurant Neu­büel. / Bülach: 19. Januar, ref. Kirchgemeindehaus. / Zürich: 29. Januar, Volkshaus (und 15.30 Uhr). Tickets: www.christian-oeler.ch, Telefon 052 385 23 61.





Ticketverlosung

Die «Zürichsee-Zeitung» verlostfür «Traumhaftes Skandinavien» dreimal zwei Tickets für eine Vorstellung nach Wunsch in Jona oder Wädenswil: Senden Sie eine Mail an ticketverlosung@zsz.ch bis Montag, 9. Januar, 8 Uhr, mit Kennwort «Skandinavien» im Betreff. Die Tickets werden an der Kasse hinterlegt, die Gewinner per Mail informiert. ()