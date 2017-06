«Das «Caliente!» will völkerverbindend sein»

Das «Caliente!» geht in die 21. Runde; das Festival hat sich also in Zürich etabliert?

Roger Furrer: Ja, es ist seit der ersten Ausgabe 1995 parallel zur stetig grösser werdenden Latino-Community gewachsen und erstreckt sich mittlerweile über mehrere Strassen, Plätze und Wiesen im Kreis 4. Neu kommt dieses Jahr die grosse Kasernenwiese dazu, wo der «Street Food Garden» befindet. Zu finden sind da auch Bühnen und eine Familien- und Kinderzone.



Wie muss man sich das «Caliente!» vorstellen, wie eine Latin-Version des Afro-Pfingsten in Winterthur oder eher wie eine Karnevalparty im Sommer?

«Caliente!» (spanisch: heiss) versteht sich als Förderer der reichhaltigen und vielseitigen Latin-Kultur in der Schweiz und als Brückenbauer zwischen der Latin- und der Schweizer Kultur, mit Events in der Schweiz und in weiteren Ländern. Am Festival in Zürich werden mittlerweile rund 300’000 Festbesucher empfangen. Die etwa 250 Bars, Essen- und Warenständen machen das «Caliente!» zum grössten Latin-Festival Europas.



Die Latin Music fristete lange in der Schweiz ein Schattendasein. Ende der 80er-Jahre widmete sich Roger Schawinski auf Radio 24 intensiv den lateinamerikanischen Rhythmen; da wuchs plötzlich das Interesse für dieses Genre. Hat das den Gedanken für das «Caliente!» reifen lassen oder beeinflusst?

Der Vorläufer des Latin Music Festivals «Caliente!» war das Sun Festival auf Ibiza, welches ich von 1985 bis 1989 in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden auf der Ferieninsel veranstaltete. Intensive Reisen durch Lateinamerika und die Karibik weckten mein Interesse an der Latin-Kultur allgemein und insbesondere der Musik. Zusammen mit Claude Nobs organisierte ich anfangs 90erJahre Tourneen von kubanischen Salsa-Orchestern an die Jazz-Festivals in Europa.



Und wie kamen Sie dann dazu, das «Caliente!» zu organisieren?

1995 war für mich die Zeit reif, um ein Festival für alle spanisch- und portugiesischsprachigen Menschen in der Schweiz zu initiieren. Im Vordergrund standen Musik, Tanz und Essen.



Wie war anfänglich die Akzeptanz in der Bevölkerung?

Bereits die erste Ausgabe im Zeughausareal war ein grosser Erfolg. Es kamen tausende Besucher. Hinter den meisten Latinos, die in der Schweiz leben, steht ein Schweizer oder eine Schweizerin. 1997 engagierten wir den kubanischen Musiker Compay Segundo, zu einer Zeit als «Buena Vista Social Club» auf der ganzen Welt durchschlagenden Erfolg hatte. Die Warteschlange der Konzertbesucher reichte vom Volkshaus bis zum Stauffacherplatz.



Hat sich das Besucherprofil in diesen 20 Jahren verändert?

Das Publikum ist seit je zwischen 16 und 60 Jahren alt, urban, kultur- und musikinteressiert, weltoffen und lebensfroh und wohnt in der Schweiz und dem benachbarten Ausland. Das «Caliente!» ist mittlerweile das grösste alljährlich stattfindende Strassen- und Volksfest in der Stadt Zürich. Heute kommen auch die Kinder der ersten Besucher von 1995.



Welche Rolle spielt die südamerikanische Community in der Schweiz beim Caliente?

Wir setzen ganz stark auf das Einbinden der lokalen Künstler. Ein grosser Teil der DJs, Musiker und Sänger sind in der Schweiz lebende Latinos. 2015, zum 20-Jahre-Jubiläum, führten wir erstmals den Umzug «Karneval der Kulturen» mit Folkloregruppen aus 15 Ländern durch, welche die Kultur und typischen Trachten ihrer Herkunftsländer präsentierten. Eine weitere Durchführung dieser Parade wurde leider von den Behörden nicht mehr bewilligt.



«Das Caliente! war immer ein Pionier bei allen Trends.»Roger Furrer, Veranstalter

Und mit welcher Begründung?

Die Begründung des Polizeivorstehers der Stadt Zürich Richard Wolff ist, dass die Bewilligung für 2015 eine einmalige war, aufgrund des 20-Jahre-Jubiläums. Die Latino-Community versteht diesen Entscheid nicht, handelte es sich bei dieser friedlichen Parade doch um eine wichtige Integration und Präsentation verschiedener Kulturen auf dem «Caliente!»-Festgelände. Der öffentliche Verkehr würde durch diesen Umzug nicht beeinträchtigt, eine zusätzliche Lärmbelastung für die Anwohner würde er auch nicht bedeuten, und ganz wichtig: Es geht auch um die Steigerung der Attraktivität des Freitagabends, um damit den Samstagabend zu entlasten.

Es wird also auch in Zukunft keine Paraden geben?

Auf jeden Fall werden wir für nächstes Jahr ein erneutes Gesuch stellen und hoffen auf mehr Kulanz, zumal ja andere Veranstalter auch zum Teil massiv grössere Paraden durch die ganze Stadt durchführen dürfen.

Das «Caliente!» ist nicht nur ein Musikfestival, auch Tanz spielt eine wesentliche Rolle. Die Schweizer sind jedoch nicht grad für ihre Tanzfreude bekannt. Wie erleben Sie das?

Da sind wir ganz anderer Meinung. Viele Schweizer sind begeisterte Salsatänzer. Es gibt mittlerweile Salsaschulen im ganzen Land, und seit dem Salsa-Boom in den 90er-Jahren ist immer für genügend Nachwuchs gesorgt. Aus diesem Grund veranstalten wir jedes Jahr zwei grosse Salsa-Partys im Theatersaal des Volkshaus Zürich, mit idealem Tanzboden. Dank der neuen Musikstile Reggaeton, Baile Funk oder Kuduro sieht man auch das ganz junge Publikum das Tanzbein schwingen. Diese urbanen Musikstile werden an den zwei Fiestas in der Alten Kaserne vorgestellt. «Caliente!» war immer ein Pionier bei allen Trends.



Das Festival ist vielschichtig. Nebst zahlreichen Musik- und Tanzveranstaltungen sieht es auch einen Marktbereich vor. Welches sind für Sie als Veranstalter jeweils die grössten Herausforderungen?

Eine spezielle, aber schöne Herausforderung ist das Einbinden möglichst aller Kulturen und Sprachen. Der Name Mercado Mundial (Weltmarkt) bedeutet, dass «Caliente!» Standbetreiber und Künstler aus möglichst vielen Ländern integriert und ein völkerverbindendes Festival sein will. Obwohl der Schwerpunkt auf der Latin Music liegt, haben wir ein weltweites Angebot aus feinstem Street Food.

Und welches sind die Highlights?

Einmal mehr sind es die Festbesucher selbst, die auch in der schwierigeren Situation, in der sich Europa befindet, vor Lebensfreude strotzen und das «Caliente!» zu einem einzigartigen Event machen.





«Caliente! Latin Music Festival»

7. bis 9. Juli.Helvetiaplatz, Kaserne und Volkshaus, Zürich. Tickets und alle Infos: www.caliente.ch. ()