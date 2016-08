300 Kilometer zu Pferd durch die Wüste

Der weisse Sand stiebt auf und die grauen Wellen brechen sich krachend am Strand von Swakopmund, als wir im vollen Galopp durch den Sand preschen. Sonnenstrahlen drücken sich durch die Wolken am Himmel als ein Schwarm Flamingos auffliegt und über uns hinwegzieht. Die Pferde schnauben, die Korken knallen. «Wir alle haben es alle geschafft», ruft jemand. «Wir haben es alle geschafft.»

Alle sind gesund zurück gekommen

Alle Pferde und Reiter sind gesund zurückgekehrt. Bei diesem letzten Galopp haben wir 300 Kilometer im Sattel hinter uns, 300 Kilometer sind wir quer durch die Namib-Wüste geritten.Gestartet ist die Gruppe acht Tage zuvor bei Solitaire südöstlich von Swakopmund. Die elf Reiterinnen und Reiter kommen aus aller Welt, um das Abenteuer durch die Namib zu wagen. Begleitet werden wir von zwei Guides und einer sechsköpfigen Crew, die Gepäck und Verpflegung mit Geländefahrzeugen transportiert.

Unermüdlich voran

16 Pferde begleiten die Gruppe dieses Mal durch die Wüste. Diejenigen, die nicht geritten werden, laufen frei mit. «Neben unseren Warmblütern auf der Farm sehen diese kleinen Trekkingponys manchmal schon ein bisschen schäbig aus», sagt Rittführer Andrew Gillies und lacht. «Aber der Spirit dieser Tiere draussen in der Wüste fasziniert mich immer wieder. Es ist unglaublich, was diese Ponys leisten.» Und damit soll er Recht behalten.

Unermüdlich gehen sie voran, durchqueren Steppen, endlose Sandflächen und steinige Felder. Insgesamt hält die Namibia Horse Safari Company, die den Wüstenritt durchführt, über 90 Trekkingponys. Ein Pferd geht auf etwa drei Touren pro Jahr. Den Rest der Zeit leben sie in der grossen Herde draussen auf weitem Farmland und suchen sich ihr Futter dort selbst. Im namibischen Sommer haben die Tiere frei. Erst zu Beginn des Jahres werden sie wieder trainiert und auf den Saisonstart im April vorbereitet.

Erster Höhepunkt: eine Herde grauer Oryx-Antilopen

Unsere Route führt zunächst noch über privates Farmland. Der Boden ist von trockenem, gelbem Gras bewachsen, es gibt wenige Bäume und am Horizont wird der Blick von Bergketten begrenzt. Immer wieder sichten wir Zebras und Antilopen. Den ersten Höhepunkt unserer Tour erleben wir, als uns eine Herde grauer Oryx-Antilopen ein Stück weit im vollen Galopp begleitet.

Schlafen unter freiem Himmel

Die Berge glühen in der Abendsonne, als wir am Ende des Tages im Camp ankommen und die Pferde absatteln. Die Beine schmerzen nach den ersten 30 Kilometern im Sattel, aber alle sind glücklich über die gelungene erste Etappe. Sind die Pferde versorgt, suchen wir uns mit unseren Feldbetten einen Platz für die Nacht unter freiem Himmel. Das Abendessen bereitet unser Koch Vincent Nyoni allein in der Glut des Lagerfeuers zu.

Satt und müde sitzen wir anschliessend um das Feuer, erzählen uns Geschichten und Witze. Nachts fröstelt es mich, aber nicht nur wegen der Kälte, die sich über die Wüste legt. Noch nie habe ich ganz ohne Zelt einfach so in der Landschaft draussen geschlafen. In der Ferne höre ich Schakale heulen und eine Gruppe Zebras trappelt vorbei. Sehen tut man nichts. Es ist stockfinster. Ausgeschlafen bin ich morgens nicht.

Doch im Laufe der Tour merke ich: Es wäre eine Schande gewesen, im Zelt zu schlafen. Die Wüstennächte haben einen ganz eigenen Zauber. Ich lausche den Geräuschen der Wildtiere, betrachte heftige Blitze, welche die Steppe taghell erleuchten, sehe Sternschnuppen und spüre im Gesicht die Regentropfen, die eines Nachts unerwartet auf uns niederregnen. Die Angst, der Natur ohne Schutz ausgeliefert zu sein, verfliegt bald.

Im Wandel der Landschaften

Immer weiter dringen wir in den nächsten Tagen in die Namib ein. Die Etappen werden immer länger, bis zu 60 Kilometer reiten wir an einem Tag, eine Prüfung für unsere körperliche und mentale Fitness.

Das ist kein Ritt für Anfänger. Die Landschaft wird karg und steinig. An zwei Tagen steigen wir in trockene Flusstäler ab. Durch diese rauscht zur Regenzeit das Wasser in Richtung Meer. Während der trockenen Jahreszeit ist das Wasser tief in der Erde verborgen. Nur einige Tümpel sind an der Oberfläche zu sehen, in denen unsere Pferde gerne ein Bad nehmen.

Der Aufstieg ist hart

Die Canyons wirken in der trockenen Wüste wie kleine Paradiese. Vögel sitzen in den Baumkronen, Paviane hüpfen über die Felswände und beobachten uns beim Mittagessen. Der Aufstieg aus diesen Canyons ist hart. Ein «Moment der Freundschaft mit eurem Pferd», sagt Andrew. 200 Höhenmeter geht es zu Fuss die steile, steinige Schluchtenwand hinauf.

Die Pferde klettern Bergziegen gleich, die Reiter schnaufen schwer. Entstanden ist die Namib vor 80 Millionen Jahren. Die Landschaften der ältesten Wüste der Welt wandeln sich stetig. Vormittags reiten wir noch im Schritt durch die kargen, steinigen Hügel der Welwitschiafläche. Und nachmittags geht’s im vollen Galopp durch ein trockenes, sandiges Flussbett. Rechts und links von uns ragen rötliche Felswände empor.

Ein Naturschauspiel

Gegen Ende der Tour wird die Landschaft Stück für Stück grüner. Wir sind in der sogenannten Nebelzone angekommen. Etwa 50 Kilometer weit wälzt sich hier jede Nacht der Nebel vom Meer her über die Wüste. Ein Naturschauspiel, das durch die starken Temperaturunterschiede entsteht.

Auf unserer letzten Etappe nähern wir uns langasam wieder der Zivilisation. Von den roten Sanddünen her erblicken wir schon die Küstenstadt Swakopmund – unser Ziel. Dann der letzte Galopp am Strand entlang, Flamingos fliegen auf. «Wir haben es geschafft. Wir haben es alle geschafft!»



Das Namib-Trekking ist buchbar unter www.reiterreisen.com . (Zürcher Regionalzeitungen)