Zigaretten aus Restaurant geklaut

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 12 Uhr mittags und Mitternacht, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Restaurant an der Marktgasse eingedrungen. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen gelangte sie durch den unverschlossenen Haupteingang in ein unverschlossenes Büro der Gaststätte. Im Innern des Büros eignete sich die Täterschaft mehrere Stangen Zigaretten im Gesamtwert von mehreren hundert Franken an und verliess damit die Örtlichkeit. (fabs)