«Wir kämpfen, dass der Voralpen-Express weiterhin im Seedorf hält»

Bei den letzten Wahlen im Jahr 2012 haben die Ortsparteien gefordert, Sie sollen endlich Farbe bekennen. Sind Sie unterdessen einer Partei beigetreten?

Félix Brunschwiler: Nein, bewusst. Ich definiere mich als bürgerlich-liberal und bin heuer von allen vier Ortsparteien empfohlen worden. Vor vier Jahren haben sich SVP und SP nicht offiziell hinter mich gestellt, allerdings auch keinen Gegenkandidaten aufgestellt. Ursprünglich empfohlen wurde ich von einem Wahlgremium aller Parteien. Dementsprechend möchte ich gerne mit allen Parteien ein gutes Einvernehmen haben.

Fehlt Ihnen die Unterstützung einer Partei, die Ihnen den Rücken stärkt?

Ich habe keine Ambition, in den Kantonsrat oder in die Exekutive einer grösseren Gemeinde gewählt zu werden. Deswegen bin ich auch nicht zwingend auf eine Partei angewiesen, denn auf Gemeindeebene stellt eine Parteizugehörigkeit keine absolute Notwendigkeit dar. Zudem waren die Schmerkner Ortsparteien in den letzten vier Jahren wenig präsent und vielmehr von Kräfteschwund geprägt.

Im Linthgebiet sind Sie als parteiloser Gemeindepräsident ein Unikum. Ticken Sie auch sonst anders als die anderen?

Insofern, als ich mich nicht als einen sehr politischen oder dogmatischen Menschen definiere und meine Stärken im operativen Bereich sehe. Ich erachte die Führung einer Verwaltung einer überschaubaren Gemeinde als idealen Wirkungsort. Hinzu kommt, dass ich eigens für dieses Amt zugezogen bin: Schmerikon hat per Inserat einen Gemeindepräsidenten gesucht. Offensichtlich kam zum damaligen Zeitpunkt meiner Kandidatur entgegen, gerade keine enge Banden im Seedorf zu haben.

Dass es Auswärtigen nicht einfach gemacht wird, wenn ihnen die Verankerung im Ort fehlt, sieht man nun im Wahlkampf ums Stadtpräsidium in Rapperswil-Jona.

Erich Zollers Fall ist nicht mit meinem zu vergleichen, weil er ja in der Vergangenheit durchaus schon einmal in der Region war als Gemeindepräsident von Weesen. Ich glaube zudem nicht, dass seine Situation mit seiner Herkunft zu tun hat.

Was sehen Sie im Rückblick auf Ihre acht Jahren Amtszeit als die wesentlichsten Schwerpunkte Ihrer Arbeit an?

Im politischen Sinne war wesentlich, dass eine neue Gemeindeorganisation angestossen wurde. Wir haben den Mut gehabt, eine Einheitsgemeinde mit integriertem Schulwesen zu gründen und wurden hiermit zum Modell im Kanton St. Gallen. Wesentlich war auch das Aufgleisen des Fusionsprozesses mit Uznach.

Die Fusion ist dann allerdings gescheitert. Wieso eigentlich?

Einerseits aus emotionalen Gründen. Damit meine ich weniger die Neckereien zwischen Schmerknern und Uznern, die im Volk Tradition haben. Vielmehr ging es um das Aufgeben der Selbstständigkeit seitens Schmerikon. Es gibt auf der anderen Seite auch rationale Gründe für das Scheitern: Aus den Finanzkennzahlen ging hervor, dass eine Vereinigung für Schmerikon kurz- bis mittelfristig keine Vorteile bringt.

Also hat der Steuerfuss die entscheidende Rolle gespielt: Dass Schmerikon ohne Uznach den tieferen Steuerfuss haben kann.

Er war sicher ein wichtiger Faktor. Der Vorwurf geht hierbei an die Adresse des Kantons: Er hat bei der Berechnung der Zahlen die Entwicklung von Schmerikon zu wenig berücksichtigt.

Hätten Sie sich vorstellen können, Präsident der fusionierten Gemeinde zu werden? Wollten Sie das überhaupt?

Ich hätte das Präsidium gerne übernommen und wäre wohl naturgemäss in dieses Amt hineingewachsen, auch wenn die Grösse der neuen Gemeinde nicht unbedingt meinen Vorstellungen entspricht. Es wäre so gewesen, dass ich etwas übernommen hätte, was ich schon gut kenne. Abgesehen davon bleibt Fakt: Uznach und Schmerikon bilden eine zusammenhängende Siedlungsfläche.

Was haben Sie als Einschnitte oder Niederlagen empfunden?

Als solche muss ich sicherlich das Scheitern einer Gesamtsanierung des Hallenbads auf die eigene Kappe nehmen. Man lernt allerdings auch aus solchen Geschichten: Dass man die Bürger, die ja bei der Sanierung nicht mitgemacht haben, für ein solches Projekt abholen muss. Der Prozess, der dann nachher daraus hervorging, sehe ich als sehr positiv an, weil er viele Kräfte freigemacht hat.

Schmerikon ist für reiche Neuzuzüger attraktiv. Wo bleiben da die Familien und der Mittelstand?

In der Tat sind Familien, die wegen der hohen Landpreise und Mieten das Problem hatten, einen Haushalt zu gründen, weggezogen. Gegensteuer wird gegeben, indem aktuell 150 neue Wohnungen angeboten werden. Tatsache ist, dass Schmerikon derzeit einen guten Lauf hat und viel Elan: Es lebt und ist mit seiner aufblühenden Vereins- und Kulturszene alles andere als ein Schlafdorf .

Die Schmerkner Ortsbürger sind mächtig und besitzen viel Land. Ist das gut für Ihre Gemeinde?

Die Ortsgemeinde ist ein wichtiger Partner und stellt gleichzeitig eine grössere Herausforderung, aber auch eine Chance dar, weil beide Körperschaften, Politische wie Ortsgemeinde sowohl operativ wie strategisch auf dem gleichen Gebiet unterwegs sind. Dies erfordert stetige Abstimmung. Zudem sind die Meinungen zu ihr im Dorf gespalten. Fakt ist jedoch, dass sie eine politische Realität darstellt.

Das Referendum gegen den Teilzonenplan Schlatt wäre kaum zustande gekommen, wenn man mit den Gegnern geredet hätte.

Es ist gut möglich, dass der Gemeinderat in diesem Fall ein Mal zu wenig nachgefragt hat bei den Anwohnern, was deren Interessen sind. Vielleicht hätte ein Schritt auf die Bürger zu die Abstimmung obsolet gemacht und die Missverständnisse ausgeräumt. Dies zeigt gut auf, wie wichtig der Draht von den Behörden zur Bürgerschaft ist.

Der Gemeinderat lancierte einen neuen Überbauungsplan, nachdem er mit der «Tankstellen-Beschwerde» abgeblitzt ist. Gegen den Plan sind Einsprachen eingegangen, der Knatsch geht weiter.

Diese Geschichte widerspiegelt den Umstand, wie sich die Rahmenbedingungen im Seedorf verändert haben. Im kommunalen Richtplan wurde das Land beim Autobahnkreisel noch vor zehn Jahren als «wenig attraktive Reserve» bezeichnet und entsprechend tief priorisiert. Durch das neue Raumplanungsgesetz haben sich alle höher priorisierten Siedlungsentwicklungsgebiete zerschlagen. Ich bin optimistisch, dass die Zeit uns recht geben wird und die Grundeigentümer die Vorzüge unseres Überbauungsplanes erkennen werden.

Ist das ein Problem für Schmerikon, wenn es nicht weiter wachsen kann?

Ja. Erstens nimmt die Bevölkerung schweiz- und weltweit weiter zu, und zweitens wird diese immer älter, was die Kosten steigen lässt. Um diese Last besser zu schultern, eignet sich Wachstum. Es hat Bedarf an Familien. Das Wachstum selber kostet uns nicht viel, weil ja die Infrastruktur bereits da ist. Das bedingt eine innere Verdichtung. Am Hang ist ein Generationenwechsel zu beobachten: Aus einem Haus werden zwei oder ein neues, grösseres Gebäude. So macht Verdichtung Sinn.

Welche Schwerpunkte kommen auf die Gemeinde zu?

Wir kommen nicht umhin, uns mit ganzer Kraft dagegen zu wehren, vom nationalen ÖV-Netz abgehängt zu werden. Denn der Kanton hat vor, den Halt des Voralpen-Express in Schmerikon ab 2019 abzuschaffen, sobald der Doppelspur-Ausbau kommt. Unverhandelbares Minimalziel sind schlanke Verbindungen nach Zürich. Hinzu kommen der Aufbau einer Kindertagesstätte und Vorlagen betreffend Sanierung des Hallenbads, die im November an die Bürgerversammlung gelangen.

Wie schätzen Sie die Bedeutung des Baus der Gasterstrasse ein?

Sie hilft Schmerikon, die eigene Industrie zu erschliessen. Zudem haben die Schmerkner dank der Gasterstrasse eine bessere Zufahrt ins Spital Linth und ins Gasterland. Den Befürchtungen über Mehrverkehr im Dorf ist mit flankierenden Massnahmen zu begegnen. (Zürichsee-Zeitung)