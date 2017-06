Wie Madagaskar Hilfe aus dem Seedorf bekommt

Der Name des Mädchens ist ein Zungenbrecher. «Christina Rasoandranasana», heisst sie. Erst im dritten Anlauf gelingt es Markus von Bechtolsheim, den mehrsilbigen Nachnamen auszusprechen. Er schmunzelt: «Die madagassischen Namen sind noch immer eine Herausforderung für uns».

Markus von Bechtolsheim ist nicht nur Pate des Mädchens mit dem klangvollen Namen. Er ist zugleich im Vorstand des Vereins «Lebenswert» tätig – jenem Verein aus Schmerikon, der seit vielen Jahren Patenschaften in Madagaskar koordiniert. Die Patenschaften sind jedoch nur ein Teil dessen, was der Verein macht. In erster Linie unterstützt «Lebenswert» Hilfsprojekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Infrastruktur im afrikanischen Inselstaat. Dies via den vor Ort tätigen, kirchlichen Institutionen.

Armut auf dem Land

Einen religiösen Hintergrund hat auch die Entstehung des Vereins. Vikar Waldemar Piatkowski, der vor Jahren die Pfarrei im Seedorf leitete, pflegte Kontakte zu ehemaligen Studienkollegen, die in Madagaskar als Missionare tätig waren. Von eigenen Besuchen auf der Insel vor der Ostküste Afrikas wusste er um die Armut, die vor allem in ländlichen Regionen herrscht. Zudem können in der Bevölkerung viele nicht lesen und schreiben.

«In Madagaskar gibt es nur zwei intakte Strassen: Jene von Nord nach Süd und jene von West nach Ost.»Bruno Jud, Verein Lebenswert

Piatkowski, der mittlerweile Priester ist, zählte schliesslich zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Lebenswert. Bis heute ist es ein religiös geprägter Verein: Religiöse Erziehung präge die Schul- und Elternbildung, die «Lebenswert» vor Ort ermögliche, bestätigt Diakon Bruno Jud, der ebenfalls im Vorstand mitwirkt. Die Projekte stünden aber auch Menschen anderer Religionen offen – namentlich den muslimischen Minderheiten oder Bevölkerungsschichten mit indigenen Glaubensvorstellungen. «Zwangsmissioniert» werde niemand. Bruno Jud erzählt, wie Religion einen sehr hohen Stellenwert im Leben der Einheimischen einnehme. Gottesdienste glichen beinahe einem Volksfest, «das ganze Dorf ist jeweils auf den Beinen».

Abenteurliche Reise

Aktuell umfasst der Verein Lebenswert 165 Mitglieder. Erst vor wenigen Tagen ist ein achtköpfiges Team aus Vorstands- und Vereinsmitgliedern nach Madagaskar aufgebrochen, um sich ein Bild von den laufenden Projekten zu machen. Dazu gehören etwa eine Schreinerschule für Jugendliche, ein Mittagstisch-Angebot für rund 400 Schulkinder oder ein Zentrum für Frauenförderung. Die Reise nach Madagaskar, das betonen die Vorstandsmitglieder, bezahlen die Teilnehmer aus der eigenen Tasche.

In die entlegenen Gebiete zu gelangen, sei zuweilen ein abenteuerliches Unterfangen. Bruno Jud erzählt, wie er in seiner Gruppe in einfachen Booten über Flüsse tuckerte, baufällige Brücken überquerte oder in Fliegern mit nur einer handvoll Passagiere abgelegene Waldregionen anflog. Auch die Strassen seien in schlechtem Zustand. Eigentlich gäbe es in Madagaskar nur zwei intakte Strassen, fasst Jud zusammen: «Jene von Nord nach Süd und jene von West nach Ost.»

Lottomatch für Spenden

Für seine Hilfsprojekte sammelt der «Lebenswert» jährlich rund 10 000 Franken Spendengelder mithilfe diverser Veranstaltungen. Darüber hinaus bekommt der Verein Unterstützung von der örtlichen Kirchgemeinde und anderen Institutionen. Aktuell ist am 30. Juni ein Lottomatch geplant. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Bootsfahrt am Obersee, schildert Bruno Jud – mit Sicherheit sei diese nicht ganz so wackelig wie jene in Madagaskar.

Lottomatch zugunsten des Vereins Lebenswert: Freitag, 30. Juni, 19.30 Uhr, Pfarreizentrum Jodokus (Obergasse 4), Schmerikon. www.verein-lebenswert.ch. (Zürichsee-Zeitung)