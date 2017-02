Wie 101 Dalmatiner den Weg an den Maskenball finden

Bereits um 18.30 Uhr herrscht im Restaurant Speer in Kaltbrunn grosse Betriebsamkeit. Elf junge Frauen bereiten sich an diesem Samstagabend sorgsam auf das grosse Fasnachtsereignis vor: In der Mehrzweckhalle Kupfentreff steigt der vom Ski-Club organisierte Maskenball. Zu den Vorbereitungen gehört einiges. Die jungen Frauen setzen sich weisse Schlappohren auf, schlüpfen in Tüllröckchen und knüpfen rote Bänder um den Hals. Das Motto ihrer Verkleidung: «101 Dalmatiner». Bereits lange vor diesem Abend haben sie die weissen Shirts mit schwarzen Punkten betupft und Stulpen für Hände und Füsse genäht. Rock und Cape für die exzentrische Cruella De Vil habe ihre Mutter geschneidert, verrät Laura Gort. Den roten Mantel aber habe sie im Brockenhaus aufgestöbert.

Dreimonatige Planung

Geplant wird bereits seit drei Monaten. Vergangenen November hat sich die Gruppe erstmals getroffen, um das Motto und die Art der Kostümierung festzulegen. Gort ist die Inspirationsquelle des Trupps. Sie habe die kreativste Ader, verraten die Frauen. Für die eingefleischte Fasnächtlerin ist der Maskenball denn auch gleichbedeutend mit dem Kaltbrunner Märt. Nicht hingehen, das gehe nicht.

Organisiert wird der Maskenball seit rund zehn Jahren von Mike Hinder – neu hat er ein vierköpfiges OK-Team um sich. Geboten wird dieses Mal neben Fasnachtsparty und Maskenprämierung eine Schnitzhütte zum Höcklä. Musik gibts von der bewährten Coverband Rocktail aus dem Linthgebiet sowie vier regionalen Guggenmusiken und zum letzten Mal von DJ Ivan. Er lege seit 25 Jahren am Maskenball auf, erklärt er. Es sei eine tolle Zeit gewesen, doch nun sollen Jüngere den Grossanlass übernehmen. An die 80 Personen sind für den Maskenball im Einsatz. Fast alle seien Mitglieder des Ski-Clubs, sagt Hinder. Ein harter Kern von rund 15 Personen ist von den Aufbauarbeiten am Freitag bis zu den Aufräumarbeiten am Sonntag fast durchgehend engagiert.

Suche nach einem Namen

Während sich vor der Mehrzweckhalle langsam eine Menschenschlange bildet, beherrscht im Speer noch immer die Vorfreude die Stimmung. Nach einem gemeinsamen Znacht werden die Gesichter geschminkt, Maschen gebunden, Strümpfe hochgerollt, Selfies geschossen und Tüten mit «Hunde»-Guetsli zum «Maschkere» verteilt. Noch fehlt ein passender Name. Angelehnt ans Maskenballmotto fallen Ideen wie Alpehünd oder fägige Dalmatiner. Die Gruppe entscheidet sich schliesslich für «101 Fägtiner». Jeder der elf Dalmatiner für sich erhält ebenfalls einen Namen. Yvonne Kühne liest die Auswahl vor, die Frauen wählen aus und Giuliana Hinder beschriftet sie mit Happy, Lucky oder Sleepy.

Spass und Gelächter

Nach dem Krokodil-Trinkspiel geht es dann richtig los: Das Rudel zieht mit lautem Gelächter und Geschnatter Richtung Mehrzweckhalle Kupfentreff. An der Fasnachtsparty angekommen, stossen die Frauen ein letztes Mal an, ein Gruppenbild muss noch gemacht sein – dann verlieren sich Cruella und die zehn Dalmatiner in der bunt gemischten Fasnachtsmenge. (Zürichsee-Zeitung)