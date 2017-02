Vitaminreich ist das neue «Schnipo»

In der Schweiz arbeiten so viele Leute wie noch nie: Die Zahl der Erwerbstätigen lag Ende Dezember bei über fünf Millionen. Fast eine Million von ihnen verpflegt sich täglich in Mitarbeiterrestaurants. Eine Masterarbeit an der Uni Bern unter dem Titel «Nutzen von Personalrestaurants» kam kürzlich zum Schluss, dass sich Berufstätige im oft stressigen Alltag nicht immer genügend Zeit für die Verpflegung nehmen.Gegessen wird in Pausen, vor dem Bildschirm oder unterwegs.

Dies hat laut Studie nicht nur negative Auswirkungen auf die persönliche Gesundheit, sondern auch auf die Arbeitsmoral. Eine ausgewogene und genussvolle Verpflegung wirke sich hingegen positiv auf die Arbeitsleistung aus: Produktivität, Zufriedenheit und Qualität der Zusammenarbeit steigen.

Anforderungen gestiegen

Das Unternehmen SV Schweiz ist hierzulande Marktführerin und führt über 300 Mitarbeiterrestaurants und Mensen, davon rund 80 in der Region Zürich/Zürichsee. Die Tochter der SV Group (Dübendorf) war an der erwähnten Studie beteiligt. Die Medienverantwortliche von SV Schweiz, Marion Münstermann, ist überzeugt: Ob Personalrestaurant oder Mensa, immer mehr Gäste achteten darauf, wie sich ihr Essen zusammensetzt — und woher es kommt. Gesund Essen am Mittag beeinflusse die Leistungsfähigkeit am Nachmittag — «und zufriedene, gesunde und somit auch leistungsfähige Mitarbeitende sind für Firmen zentral». Besonders heute, da viele Gäste Berufe in sitzenden Tätigkeiten ausüben, komme einer gesunden und ausgewogenen Ernährung grosse Bedeutung zu. Der Vorteil der Mitarbeiterrestaurants liege darin, dass sie sich meistens im gleichen Gebäude wie der Arbeitsplatz befinden, sodass die Arbeitnehmenden keine wertvolle Mittagszeit durch einen langen Anfahrtsweg verlieren. Die Ansprüche der Gäste an SV Schweiz lauteten, «bei uns schnell, gut, gesund und preiswert essen zu können».

Auch Patrik Scheidegger, COO Gastronomie der ZFV-Unternehmungen, stellt fest, dass die gesunde Ernährung in der Arbeitswelt von heute zentral ist: «Das spüren wir bei den Ausschreibungen». Dazu gehörten nebst den Hauptmahlzeiten auch ein attraktives Zwischenverpflegungsangebot sowie Verpflegungsmöglichkeiten, die schnell gehen sollen und trotzdem gesund sein müssen.

Die ZFV-Unternehmungen in Zürich führen schweizweit rund 180 Betriebe. Dazu zählen nebst Hotels, Restaurants und Bäckereien auch etwa 140 Gemeinschaftsgastronomiebetriebe. Ein Drittel davon liegt im Grossraum Zürich, darunter das Generali Restaurant Adliswil und das Restaurant Indigo im Goldbach-Center in Küsnacht.

Regionalität und Saisonalität

Ernährungstechnisch beobachtet Münstermann aktuell einen Trend hin zu kreativen Vegi-Gerichten und ausgewogenen Menus. Zunehmend wichtiger wird auch das Thema «Soft Health»: Dabei geht es nicht mehr um weniger Fett oder Zucker, sondern um vitaminreiche Kost wie Salat, Früchte und Gemüse. Aber auch traditionelle Menus, «die wir von der Kindheit her kennen und welche zuhause eher weniger gekocht werden, da die Zubereitung viel Zeit in Anspruch nimmt, werden tendenziell sehr gerne gegessen». Dazu gehören Bratengerichte. Dazu kommen immer noch Klassiker wie Geschnetzeltes mit Rösti oder der Fleischvogel mit Kartoffelstock und Seeli.

Auch Patrik Scheidegger macht klare Präferenzen aus: «Vegetarisch und vegan sind zwei wichtige Ansätze». Nebst diesen spielten aber auch weitere Trends wie Regionalität und Saisonalität eine wichtige Rolle.