Verwirrter Mann lag 24 Stunden im Gestrüpp

Der 75-jährige Mann stürzte am Samstagmorgen in der Nähe seines Wohnhauses im Grossholz in Jona einen Abhang hinunter. Um elf Uhr ging eine Vermisstmeldung ein, abends um halb acht Uhr startete die Kantonspolizei St. Gallen eine grosse Suchaktion. Dies bestätigte Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage.

Einbezogen waren auch die Stadt- und Kantonspolizei Zürich, weil der Vermisste einen starken Bezug nach Zürich hatte. Auch die Kantonspolizei Schwyz war informiert.Während der Nacht gelang es den Polizeikräften nicht, den Mann zu finden, obwohl alle einschlägigen Orte, an denen sich der Vermisste gewöhnlich aufhält, abgefahren wurden.

Nach einer Lagebeurteilung startete die Suche am Sonntagmorgen neu. Als der Mann, der im Gestrüpp lag und weder warme Kleider noch Schuhe trug, gefunden wurde, war er ansprechbar, aber stark unterkühlt. Die Feuerwehr Rapperswil-Jona half bei der Bergung, und die Rega flog den Verunfallten ins Spital. Ob er weitere Verletzungen davongetragen hat, müssen laut Krüsi die ärztlichen Abklärungen zeigen.

(Zürichsee-Zeitung)