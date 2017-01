Verschuldung sinkt – Ausgaben steigen

Im Jahr 2015 schlossen 69 von 77 Gemeinden im Kanton St. Gallen ihre Rechnungen mit einem Gewinn ab. Verwendet wurde dieser für Abschreibungen (48 Millionen), für Vorfinanzierungen (38 Millionen) und für die Eigen­kapitalreserven (45 Millionen). In acht Kommunen musste ein Defizit mit 5 Millionen Franken aus dem Eigenkapital gedeckt werden, schreibt die St. Galler Staatskanzlei in einer gestern verschickten Medienmitteilung.

Den höchsten Reingewinn im Linth­gebiet erzielte die Gemeinde Amden mit 639 Franken pro Kopf, wohingegen Benken mit 63 Franken den tiefsten Gewinn pro Einwohner aufwies.

Erstmals überhaupt seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1988 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung kantonsweit mit 787 Franken pro Einwohner unter der 1000-Franken-Marke. Mit lediglich noch knapp 40 Steuerprozent hat die Verschuldung auch in dieser Sparte einen neuen Tiefstwert erreicht.

Kaltbrunn top, Seedorf floppt

Bei den Gemeinden am Ober­see liegt Schmerikon in Sachen Verschuldung an der Spitze: Im Seedorf liegt die Nettoschuld je Einwohner bei 2100 Franken. Am besten steht Kaltbrunn da: Diese Gemeinde verfügt über ein Net­to­vermögen, das bei 926 Franken pro Kopf liegt. Auch die Gemeinde Weesen verfügt über ein Nettovermögen.

Der Nettoaufwand über alle Gemeinden stieg im Jahr 2015 um 40 Franken auf 3600 Franken pro Einwohner an. Dieser moderate Anstieg um ein Prozent bewege sich im Rahmen der Vorjahre, teilt die Staatskanzlei mit. Insgesamt wendeten die Gemeinden 1,8 Milliarden für die Erbringung ihrer Leistungen auf.

Der höchste Nettoaufwand entstand 2015 im Bereich der Bildung mit 982 Millionen (55 Prozent), gefolgt von der Sozialen Wohlfahrt mit 192 Millionen und den Ausgaben für Bürgerschaft, Behörden und Verwaltung mit 182 Millionen, die aber gegenüber dem Vorjahr um 9 Millionen abgenommen haben. Der Nettoaufwand umfasst sämtliche Ausgaben, die mit den Einnahmen aus Steuern und Finanzausgleich zu decken sind.

Bruno Schaible vom Amt für Gemeinden führt die beacht­liche Steigerung des Ertragsüber­schus­ses der Kommunen um fast 40 Millionen auf unerwartet ­grosse Steuereinnahmen, Nachsteuern und den Gewinnen aufgrund von Landverkäufen zurück. Die Verschuldung sinke in diesen Zeiten, weil die wesentlichen In­fra­struktur­ausgaben für Schulen und Verwaltungen in den 80er- und 90er-Jahren erfolgt und jetzt vielfach abgeschrieben seien.

Derzeit würden sich die Ge­mein­den bei Neubauten eher zurücknehmen. «Dementsprechend geht auch die Zinsbelastung in den Kommunen zurück», konstatiert Schaible. Aufgrund der sinkenden Verschuldung seien die Gemeinden aufgerufen, den Steu­er­fuss zu senken: «Denn es kann nicht das Ziel der Kommunen sein, Vermögen anzuhäufen», sagt Schaible. Auf der anderen Seite könne, falls die Zinsen wieder steigen, eine grosse Verschuldung negativ ins Gewicht fallen.

Fusion scheitert an der Politik

Dass auch im Linthgebiet die Unterschiede beim Verschuldungsgrad zwischen den Gemeinden gross sind, führt Schaible auf die Politik zurück: «Es gibt Kommunen, die streben einen tiefen Steuerfuss an und nehmen dafür eine hohe Verschuldung in Kauf.» Andere bauen ihre Schulden auf Kosten eines höheren Steuerfusses ab. «Just dieser Unterschied in der Gemeindepolitik ist ein Grund gewesen, dass die Fusion von Uznach und Schmerikon gescheitert ist», erklärt Schaible. Uznach habe einen hohen Steuerfuss, weil es die Schulden abgetragen habe. In Schmerikon ist der Steuerfuss tief, dafür die Schulden hoch. Im Seedorf haben viele Bürger aus diesem Grund eine Vereinigung mit dem Nachbardorf abgelehnt. (Zürichsee-Zeitung)