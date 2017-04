Trotzige Ostern!

Wir feiern, dass das Leid und der Tod durch die Auferstehung Jesu überwunden sind. Aber kann man das glauben? Kann man das wirklich glauben, wenn man nur einmal die Augen richtig öffnet und sich in der Welt umschaut: Kriege, Terror, Hungersnöte, sterbende Kinder. Und auch der Blick in unser Privatleben und in viele Familien lässt uns beim besten Willen nicht glauben, dass das Leid in dieser Welt tatsächlich überwunden sei.

Wie also können wir uns Jahr für Jahr frohe Ostern wünschen? Wie können wir allen Ernstes ein Fest feiern, das trotz der Vorherrschaft der Schoggiosterhasen doch untrennbar mit dem Glauben an die Auferstehung des Jesus von Nazareth verbunden bleibt? Wie können wir immer noch behaupten: Das Leben ist stärker als der Tod?

Der jüdische Schriftsteller Elie Wiesel erzählt folgende Geschichte: In einem fernen Land, das er das «Königreich der Nacht» nennt, trägt sich ein seltsamer Gerichtsprozess zu. Wenige Tage zuvor hatte sich zum wiederholten Mal ein grausamer Pogrom, eine Massenausschreitung gegen die Juden der Stadt, ereignet. Hunderte waren dem antisemitischen Mob zum Opfer gefallen und blutig ums Leben gekommen.

Nun beschliessen drei fromme und gelehrte Rabbiner, wegen dieses Blutbades zu Gericht zu sitzen. Auf der Anklagebank: Gott. Sie beschuldigen Gott, dass er sein Versprechen gebrochen habe, sein auserwähltes Volk durch einen ewigen Bund zu beschützen. Sie beschuldigen ihn, dass er sein Volk dem Vergessen und somit den Mördern anheimgegeben habe. Sie beschuldigen ihn, dass er immer wieder untätig zusehe, wenn seine Kinder, das Volk Israel, dahingerafft würden. Unterlassene Hilfeleistung, Untreue, Gleichgültigkeit, Vertragsbruch: All dies sind die Vorwürfe, die die Rabbiner ihrem Gott machen.

Es wird ein ordentlicher Prozess aufgerollt: Anklage, Verteidiger, Richter und Geschworene werden bestellt. Die Argumente werden in erregter Diskussion ausgetauscht, der juristische Streit wogt verbittert hin und her. Dann, nach drei Tagen, fällt das Urteil: Die Schuld Gottes steht zweifelsfrei fest. Sogar die Verteidigung gibt zu, dass zugunsten Gottes nicht sehr viel vorgebracht werden kann. Und so verkündet der Richter, dass die Geschworenen den Angeklagten in allen Punkten für schuldig befinden. Doch gerade als der Richter den Schuldspruch verkündet hat, ruft einer der Rabbiner: «Brüder, die Sonne geht unter. Es ist Zeit für das Gebet.» Und alle im Gerichtssaal senken augenblicklich die Köpfe und beten zu ihrem Gott – dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.

Eine seltsam anmutende Szenerie, eine widersprüchliche Geschichte: Wie können dieselben Menschen, die Gott gerade noch verantwortlich machen für das entsetzliche Leid, das ihrem Volk widerfahren ist, im nächsten Moment vertrauensvoll zu ihm beten? Sich im Gebet zu ihm bekennen? Warum tun sie das?

Einerseits fühlen sich die zu Gericht sitzenden Juden von Gott verlassen, deshalb klagen sie ihn an, verurteilen ihn. Auf der anderen Seite käme es ihnen aber nicht in den Sinn, ihm den Rücken zuzukehren, sich von ihm abzuwenden, ein Leben ohne Gott zu führen. Auch wenn es für sie unbegreiflich bleibt, warum Gott sie so sehr leiden lässt – ein Leben ohne Gott würde ihnen wohl auch noch die letzte Grundlage entziehen, das Leben, ihre Situation durchzustehen. Das Verhalten der Juden in der Geschichte von Elie Wiesel speist sich offensichtlich aus einem unverwüstlichen Trotz; aus einem Trotz, gegen allen Schein an Gott festzuhalten und auch weiterhin von ihm das Heil zu erwarten. Auf Gott zu hoffen, auch wenn er ihnen dieses leidvolle Schicksal zumutet – auf Gott zu hoffen, heisst für diese verfolgten und gedemütigten Gläubigen, den Lebensmut zu finden, weiterzumachen, nicht zu resignieren und an einer lebenswerten Zukunft zu arbeiten. Ohne diesen trotzigen Glauben an Gott könnten sie nur noch schwarzsehen.

Auch wir hätten wohl manchen Grund, Gott den Rücken zuzukehren und der Botschaft von Ostern eine Absage zu erteilen. Auch wir könnten Gott vorwerfen, dass er im Laufe der Jahrhunderte das Leid und den Tod keineswegs aus der Welt geräumt hat.

Allerdings kann auch für uns Menschen heute der Trotz eine attraktive Alternative sein, sonst hätten wir das Osterfest längst schon abschaffen und es durch ein Frühlings- und Schokoladenfest ersetzen müssen. Denn auch für uns gilt, was für die Juden in der Geschichte gilt: Den Glauben an Gott und an seine Botschaft vom Leben aufgeben hiesse, den Mechanismen von Gewalt und Tod das Feld zu überlassen; hiesse, die Kraft zur Veränderung aus der Hand zu geben, hiesse letztlich, den Mut zum Leben aufzugeben.

Die Botschaft von der Auferstehung bedeutet nicht, dass Gott die Welt mit einem Mal in ein Paradies verändert hätte. Trotzig an der Botschaft vom Leben festhalten bedeutet aber, dass wir eine Kraftquelle haben, aus der wir trinken können und die uns fähig macht, unser Leben zu gestalten, zu verändern und manchmal auch nur zu ertragen.

Auferstehung kann so dann doch ein konkretes Gesicht bekommen: wenn in einem erbitterten Streit einer über seinen Schatten springen und die Hand zur Versöhnung reichen kann; wenn jemand nach einer gescheiterten Beziehung wieder die Kraft findet, aufzustehen und neu anzufangen; wenn es jemandem gelingt, trotz einer tödlichen Diagnose sich nicht verbittert vom Leben zu verabschieden. – Wie könnte all das gelingen ohne das trotzige Festhalten daran, dass das Leben besser ist als der Tod? Dass das Leben stärker ist als der Tod?

So seltsam und widersprüchlich die Geschichte von den Rabbinern ist, die Gott verurteilen und doch zu ihm beten: In ihr steckt der Schlüssel, wie die Botschaft von der Auferstehung zum Leben für uns Hand und Fuss bekommen kann, ohne dass wir die Augen vor der Wirklichkeit verschliessen müssen. Es ist der Trotz, an einem Gott des Lebens festzuhalten; ein Trotz, der unser Leben lebendiger, lebenswerter machen kann; ein Trotz, der dem Leiden und dem Tod trotzt, weil er an das Leben in Fülle glaubt – und es so für uns möglich macht.



Robert Schätzle ist Pfarreibeauftragter in der katholischen Kirche in Rapperswil-Jona, zuständig für die Pfarrei St. Franziskus. (Zürichsee-Zeitung)