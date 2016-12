Trickdieb festgenommen

Am Donnerstag, um 13:10 Uhr, ist an der Linthstrasse eine 88-jährige Frau in ihrem Haus von einem 42-jährigen Schweizer bestohlen worden. Der Täter konnte kurze Zeit später durch eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen angehalten und festgenommen werden. Gemäss Kantonspolizei St.Gallen gab der 42-jährige Mann der Rentnerin vor, Bilder kaufen zu wollen. Unter diesem Vorwand konnte er sich Zugang ins Haus verschaffen. Im Innern betrat er diverse Räumlichkeiten, wobei er in einem Raum aus einer Kommode eine Kasse mit mehreren hundert Franken behändigte. Mit dem Deliktsgut verliess er die Liegenschaft und entfernte sich in einem Fahrzeug. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in Maseltrangen anhalten, das Deliktsgut sicherstellen und den 42-jährigen Mann festnehmen. (fabs)