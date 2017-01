Totalschaden bei Auffahrunfall

Eine 30-jährige Autofahrerin ist am Dienstag um 19.15 Uhr auf der Oberen Bahnhofstrasse in Rapperswil in das Auto eines 40-jährigen Mannes gefahren. Die 30-Jährige war mit ihrem Auto vom Bahnhof Rapperswil in Richtung Rüti unterwegs, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte. Auf der Höhe Stadthofplatz übersah sie das vor ihr stehende Auto des 40-Jährigen und prallte mit ihrem Auto ins Heck.

Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An beiden Autos entstand Totalschaden in Gesamthöhe von rund 20'000 Franken.

