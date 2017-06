Streit um Sozialplan: Vögele-Personal protestiert vor Hauptsitz

An der Aktion haben rund 40 Angestellte des im letzten Jahre verkauften Modekonzerns teilgenommen, wie die Gewerkschaft Unia am Mittwoch mitteilte. In der an die Firmenleitungen übergebenen Protestnote fordern sie unter anderem einen paritätisch verwalteten Sozialfonds für Härtefälle und zusätzliche Leistungen wie eine Abgangsentschädigung für die betroffenen Angestellten.

Rund 40 Charles Vögele-Mitarbeiter haben am Mittwoch vor dem Hauptsitz in Pfäffikon SZ gegen den Sozialplan protestiert. Bild: zvg/Unia.

Die Forderungen beziehen sich auf die verschiedenen Abbaurunden, die es beim Unternehmen seit der Übernahme durch den italienischen Modekonzern OVS im letzten Winter gegeben hat. So gab Charles Vögele im Januar den Abbau von rund 100 Stellen am Hauptsitz in Pfäffikon SZ bekannt. Im Mai folgte die Akündigung eines Abbaus von weiteren 160 Stellen in Pfäffikon und Freienbach SZ. (past/sda)