Stall in Weesen abgebrannt

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurz nach 1 Uhr Morgens stand der Stall an der Feuerbergstrasse in Weesen bereits in Vollbrand. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, wurde das Gebäude komplett zerstört. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken.

Warum es gebrannt hat ist unklar. Wie Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage sagt, wurde der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St. Gallen zur Klärung der Brandursache aufgeboten. Zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, befanden sich weder Menschen noch Tiere im Stall.

Nebst einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen standen die Feuerwehren Weesen, Amden und Schänis mit rund 50 Personen im Einsatz. (mst)