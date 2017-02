Stadtrat will Garderoben zum Ausseneisfeld im Lido bauen

Nach den Plänen der Stadt soll entlang des Eisfelds im Lido ein Modulbau entstehen – ein Geschoss hoch, dreissig Meter lang. Auf diese Weise wird Raum geschaffen für zwei Garderoben, drei Toiletten, zwei Fünferduschen und eine Garage für die Eismaschine. Zudem hat der Bau einen direkten Zugang zur Traglufthalle, schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.

Die Bürgerversammlung im Frühling 2016 hat dem Baukredit von 2,6 Millionen Franken für ein temporäres Ausseneisfeld auf dem heutigen Fussballplatz Lido zugestimmt. Dies als Ersatz für das bestehende Eisfeld, das im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt Lido vorübergehend nicht mehr zur Verfügung steht.

Mit 20 statt mit 10 Tonnen

Bei der weiteren Planung wurden nebst den heutigen Betreibern auch die zukünftigen Nutzer des Ausseneisfeldes und der Infrastrukturanlagen im Umfeld des Lido – Zirkus Knie, Ruder- und Kanuclub, Fussballclub, Eislaufclub und SC Rapperswil-Jona Lakers – miteinbezogen. Aus diesen Gesprächen resultierten verschiedene Erkenntnisse: «So wurde klar, dass die Betonplatte von den Wagen des Zirkus Knie befahren wird und sie für deren Gewicht gerüstet sein muss», sagte Bauchef Thomas Furrer (parteilos). Für das temporäre Ausseneisfeld hat dies zur Folge, dass die Betonplatte mit Fahrzeugen bis zwanzig statt wie geplant mit zehn Tonnen befahrbar sein muss.

Aus Qualitätsgründen muss der Schnee von der Eisreinigung in einer Grube deponiert werden: Der Schnee soll nicht mehr mit der Eismaschine aus dem gedeckten Raum abtransportiert werden. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass mit den Rädern Dreck und Kieselsteine auf das Eis transportiert werden. Die hierzu notwendigen Nachtragskredite von 150 000 beziehungsweise 50 000 Franken hat der Stadtrat in eigener Kompetenz beschlossen.

Eisfeld als autonomer Betrieb

«Der Stadtrat hat erkannt, dass zum geplanten Ausseneisfeld auch eine Garderobe mit Toilettenanlage gehört», sagte Furrer: Während das bisherige Aussen-eisfeld unmittelbar an die Halle grenzt, wird das künftige Eisfeld durch die Zufahrtsstrasse getrennt sein. «Die Benützung der Garderoben und Toiletten in der Halle wird dadurch nicht mehr zweckmässig sein», erklärte Thomas Furrer. Mit einer neuen Garderobe werde zudem ein autonomer Betrieb des Ausseneisfelds möglich sein – ohne Zugang in die Halle.

Die Referendumsfrist läuft vom 13. Februar bis zum 24. März: Die Unterlagen, bestehend aus Plänen und Kostenvoranschlag, befinden sich im Stadthaus, zweites Obergeschoss, im Vorraum zum Bausekretariat. (Zürichsee-Zeitung)