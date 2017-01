Stadt baut Inseln um – als Brutplatz für seltene Vögel

Die Inseln in der Stampfbucht sollen ein neues Antlitz erhalten. Dies hat die Bauverwaltung beschlossen, wie Josef Lacher, Leiter Tiefbau, auf Anfrage bestätigt. Die Stadt plant, die beiden Inseln aufzuwerten und dadurch die temporäre Ansiedlung von seltenen Vögeln zu ermöglichen.

Konkret soll die kleinere der beiden Inseln vor der Stampfbucht zu einer Kiesinsel umgestaltet werden. Die Stadt hofft, dass auf dem Inselchen dereinst Lachmöwen und Flussseeschwalben brüten. Zu diesem Zweck sollen die Gehölze sowie das überschüssige Aushubmaterial zur Ausbildung eines so­genannten Flachufers genutzt werden, wie es im Projektbeschrieb heisst. Federführend ist das Landschaftsarchitekturbüro OePlan GmbH.

Insel liegt unter dem Wasserspiegel

Ziel ist es, die Insel auf ein Niveau von rund 406 Metern über Meer abzutragen. Damit wird sie dereinst auf Höhe des Seewasserspiegels liegen. Dieser befindet sich im Durchschnitt ebenfalls auf 406 Metern über Meer. Heute ragt die Insel rund einen Meter aus dem Wasser. Im südlichen Teil soll die Insel minim höher sein, damit bei einem mittelschweren Sturm einzelne Vogelbruten überleben können, wie es im Bericht heisst. Vorbild für die Insel ist die Kiesinsel beim Seedamm.

Die zweite Insel, welche die Stadt umgestalten wird, ist diesogenannte Röhrichtinsel. Sie schliesst an die 300 Quadrat­meter grosse, bewaldete Insel an, liegt aber etwas näher am Ufer.

Die Röhrichtinsel soll vergrössert werden, wie Josef Lacher sagt. Die Insel liegt heute knapp unter dem Wasserspiegel; lediglich das Schilf ragt aus dem See heraus. Aufgrund von Erosion wurde sie in den letzten Jahren immer schmaler. «Durch eine Schüttung in Buchtnähe soll die Fläche der Insel um rund 1200 Quadratmeter vergrössert werden», erklärt Josef Lacher. Dazu soll unter Wasser Kies aufgeschüttet werden, welchen die Stadt dem Fluss Jona entnimmt. Durch diese Veränderung sollen sich im Idealfall Drosselrohrsänger und Zwergdommeln temporär ansiedeln. Ausserdem soll die grössere Fläche der Flora zugutekommen. «Wir hoffen, dass sich der Schilfbestand durch die Bildung des Flachwassers erholt», sagt Lacher. Die Pflanzen seien derzeit in schlechtem Zustand.

Unberechenbare Natur

Ob dereinst die erwünschten Vogelarten vermehrt auf den neugestalteten Inseln gesichtet werden, ist derzeit aber noch nicht klar, sagt Kurt Anderegg, Vogelexperte aus Rapperswil-Jona: «Man kann nie voraussagen, wie die Natur reagiert.» Anderegg hält die Umgestaltung jedoch für sehr wertvoll. «Solche Massnahmen sind nötig, da der Mensch die Tiere häufig in ihrer Brutzeit stört.»

Hintergrund der Inselumgestaltungen ist der Bau des Hafens Lido. Durch dessen Inbetriebnahme vor über 50 Jahren gingen der Stadt Lebensräume verloren. Im Rahmen der neuen Konzession, die im letzten Jahr erteilt wurde und 30 Jahre Gültigkeit hat, verlangt der Kanton sogenannte Ausgleichsmassnahmen. Diese sollen möglichst in der Gegend des Hafens und am Seeufer erstellt werden. Gemäss Bericht der OePlan GmbH werten die beiden Massnahmen «die aquatischen sowie die terrestrischen Lebensräume» auf.

Neben der Umgestaltung der beiden Inseln ergreift die Stadt vier weitere Massnahmen, um den Flächenverlust durch den Hafenbau auszugleichen. Beide Inseln sollen im laufenden Jahr umgebaut werden. Die Umgestaltung kostet insgesamt rund 100 000 Franken. (Zürichsee-Zeitung)