Stadt Zürich hat nur geringes Interesse an Olympiade

Nach ihrem Willen soll Zürich keine Host-City für die Olympischen Spiele 2026 sein, keine Sportanlagen bauen und auch keine Defizite mittragen. Der Stadtrat hat selbst bei einem Zuschlag von Swiss Olympic für die Kandidatur «Graubünden und Partner 2026» nicht vor, im Organisationskomitee mitzuwirken. All diese Positionen sind seit Monaten bekannt und werden in einer am Donnerstag publizierten stadträtlichen Antwort auf eine Interpellation aus dem Gemeinderat einmal mehr wiederholt.

Datiert ist die Antwort vom 21. Dezember 2016. Auf die neueste Entwicklung kann sie somit gar nicht Bezug nehmen: Die Bündner Regierung hat Anfang Woche das komplette Kandidatur-Dossier präsentiert.

Eisschnellauf in Rapperswil-Jona?

Nun soll praktisch – neben St. Moritz und Davos – die ganze Ostschweiz einen grossen Auftritt haben. Im Konzept gibt es eine Variante, in der zum Beispiel die Siegerehrungen oder der Eisschnelllauf in Rapperswil-Jona stattfinden könnten, eventuell auch die Eishockey-Spiele.

Im Konzept werden auch Frauenfeld, Schaffhausen, Kreuzlingen oder St. Gallen als Übernachtungsorte erwähnt. Und in Bad Ragaz soll die Olympische Familie, also die IOC-Mitglieder, wohnen.

Die Bündner Bewerbung steht in Konkurrenz zu einer Westschweizer Kandidatur der Kantone Wallis und Waadt. Das Westschweizer Bewerbungsdossier ist nicht öffentlich einsehbar. In Graubünden stimmt die Bevölkerung am 12. Februar über einen Kandidatur-Grundsatz-Kredit von 25 Millionen Franken ab. Im Herbst 2018 könnten die Bündner dann über die eigentliche Organisation der Spiele entscheiden.

Die letzte kantonale Olympia-Abstimmung fand im März 2013 statt, als die Bevölkerung mit einem Anteil von knapp 53 Prozent Nein sagte. (mst/sda)