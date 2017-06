Spital Linth darf neu Übergewichtige operieren

Das Spital Linth kann sein Angebot massiv ausbauen. Das hat der St. Galler Regierungsrat entschieden. Gleich fünf neue Leistungsaufträge erhält das Uzner Spital. Mit dieser Auftragsliste definiert die Regierung, welche Spitäler im Kanton welche stationären Leistungen zulasten der obligatorischen Krankenversicherung abrechnen dürfen.

Neu geschaffen wird ein Angebot für Übergewichtschirurgie. «Übergewicht ist eine Volkskrankheit», sagt Spitaldirektor Urs Graf. Man habe den «Megatrend» erkannt und freue sich, diesen Bereich abdecken zu können. Graf betont, dass die Krankenkassen strikte Richtlinien hätten, welche Operationen bezahlt würden. «Ich gehe deshalb nicht davon aus, dass unser neues Angebot grundsätzlich zu mehr Operationen führt.» In direkter Nachbarschaft bieten die Spitäler Männedorf und Lachen bereits solche Operationen an. Ist es nötig, dass das Spital Linth trotz regionaler Konkurrenz dieses Angebot schafft? Ja, sagt Graf. Der Kanton St. Gallen könne so Leistungen im eigenen Kanton anbieten und müsse nicht Spitäler in anderen Kantonen finanzieren.

Auch die Dialyse kommt

Ebenfalls bereits in Lachen angeboten wird eine Dialyse. Auch dieses Angebot darf das Spital Linth neu schaffen. «Wir sind der Meinung, dass die Dialyse wohnortsnah stattfinden muss.» So gesehen schaffe man einen sinnvollen Service public.

Weitere Angebote schaffen darf das Spital im Bereich der Hals- und Gesichtschirurgie sowie bei der Schilddrüsenchirurgie und bei Lungenkrankheiten. Wie Spitaldirektor Urs Graf erklärt, handelt es sich dabei um Ergänzungen zum bisherigen Angebot. «Die Grenzen für Leistungspakete sind je nachdem fliessend.» In diesen Bereichen habe man die Nachfrage und die Möglichkeiten erkannt und entsprechend um die Bewilligung gebeten. Das sei aber kein grosser Ausbau.

Die Leistungsaufträge zwingen ein Spital aber auch, solche Eingriffe durchzuführen, ansonsten wird die Erlaubnis widerrufen. Ein bestehender Leistungsauftrag des Spitals Linth wird deshalb nicht verlängert. Es handelt sich um einen chirurgischen Eingriff bei seltenen, weit fortgeschrittenen Tumorkrankheiten. Das Spital Linth führte seit 2013 keine solche Operation mehr durch.

Graf betont, ein möglichst grosser Leistungskatalog sei wichtig. «So sind wir auch eininteressanter Arbeitgeber.» (Zürichsee-Zeitung)