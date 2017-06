Sieben befreundete Rieden rufen zum Fest

Am Wochenende würde sich die Einwohnerzahl massiv erhöhen, witzelt Gemeinderat Michi Schnyder. Er leitet das Organisationskomitee, welches seit eineinhalb Jahren an Vorbereitungen für das Internationale Riedentreffen ist, das vom 30. Juni bis zum 2. Juli im Dorf Rieden in Gommiswald stattfinden soll. Das 700-Seelen-Dorf sei für 1000 Gäste gerüstet. Neben Besuchern aus der Region würden 300 Gäste aus deutschen Dörfern mit dem Namen «Rieden» erwartet. Am Donnerstag beginnt der Aufbau. «Das Dorf Rieden wird sich für einmal in eine Festmeile verwandeln», sagt Schnyder.

In der Nähe des Dorfplatzes auf dem Parkplatz Kilianwiese soll ein grosses Festzelt aufgestellt werden, auf dem Schulhausareal ein kleineres. Auch in Bars und auf den Strassen soll gefeiert werden - wenn das Wetter mitspielt: «Das Festareal soll sich durchs gesamte Dorf ziehen. Da wäre es natürlich schöner, wenn es nicht regnen würde».

Seit 1967 Jahren treffen sich Riedner aus verschiedenen Dörfern mit dem selben Namen alle zwei Jahre, um gemeinsam zu feiern. An dem Treffen beteiligen sich, neben dem Schweizer Dorf Rieden auch sechs Dörfer aus Deutschland. Die Riedner verbinde der Ortname und eine 40-jährige Freudschaft, sagt Schnyder.

Folkore, Wettkampf, Party

Eine Mischung aus sportlichem Wettkampf, Schweizer Folklore, kulturellem Austausch und Party soll der Anlass den Gästen bieten. Am Freitag Nachmittag werden die deutschen Riedner erwartet. Sie sollen bei Gommiswalder Gastfamilien unterkommen. Die meisten würden mit dem Reisebus eintreffen, einige hätten vor, die 200 Killometer lange Strecke von Rieden bei Günzburg ins Linthal mit dem Fahrrad zurückzulegen, wie Snyder erzählt. Das Treffen beginnt traditionell mit dem feierlichen Einzug der Riedner Gäste ins Festzelt. «Das Wiedersehen ist für mich ein Highlight des Fests», sagt Schnyder. «Alle Gäste werden mit Jubel begrüsst».

«Wildfremde Menschen können Freunde sein, als würden sie sich das ganze Leben lang kennen.»Gemeinderat Michi Schnyder

Ein weiteres Highlight sei eine Stafette durch das ganze Dorf, die am Samstag stattfinden soll: «das wird eine lustige Angelegenheit». Danach sei ein Alpenausflug mit über 50 deutschen Riednern geplant: «Sie sollen unseren wunderschönen Ausblick und die Alpen kennenlernen». An den Abenden sollen Bands und ein DJ für gute Stimmung sorgen.

Für Sonntag ist ein Gottesdienst geplant, umrahmt mit Alphorn-Klängen. Der letzte Programmpunkt ist das Frühschoppen mit dem «Musikverein Ernetschwil». Verabschiedet würden die Gäste mit einer Polonese aus dem Festzelt.

Das Riedentreffen stehe für die Pflege von Freundschaften, sagt Schnyder. Einzigartig sei die «extreme Freundschaft» unter Menschen, die sich vor dem Fest noch nicht kannten. «Wildfremde Menschen können Freunde sein, als würden Sie sich das ganze Leben lang kennen. Das hat mich am meisten beeindruckt». Die Freundschaften, die aus den Treffen hervorgingen, würden über Jahre gepflegt. Es gäbe sogar Ehen zwischen Riednern, die sich am Riedentreffen kennengelernt hätten.

Wie der Zufall es wollte

Für viele Riedner spiele das Fest eine wichtige Rolle in ihrem Leben, sagt der Gemeinderat. «Von gewissen Familien wird diese Tradition sehr stark gepflegt. Einige waren als Kinder zum ersten Mal auf dem Fest und nehmen später ihre eignen Kinder mit».

Ursprünglich war das Riedentreffen eine Angelegenheit der Deutschen Riedner. Dass nun die Schweizer mit von der Partie sind, ist dem Zufall zuzuschreiben - oder besser gesagt einer Konzertreise des Sängerbunds Rieden. Die Gruppe aus dem Linthal stiess in der Nähe von Schwäbisch Hall auf das Dorf «Rieden» und entschied sich, vor den Einwohnern einige Lieder vorzutragen. Seither bestehen enge Freundschaften über die Landesgrenzen hinweg. Vertreter aus dem Schweizerischen Rieden sind bei fast jedem Riedentreffen dabei, so auch beim letzten Treffen vor zwei Jahren in Rieden bei Rosengarten. Damals äusserten Vertreter der sechs deutschen Rieden wiederholt den Wunsch nach einem Treffen im Linthal.

Einige erinnerten sich an die beiden Riedentreffen in der Schweiz, die 20 beziehungsweise 40 Jahre zurückliegen. Der Besuch sei etwas Besonderes ­gewesen. Schnyder ist überzeugt, dass auch dieses Jahr für die Gäste unvergesslich wird. «Man sagt Rieden ist das geilste Dorf der Welt. Wenn Sie vorbeikommen können Sie hören, wie das überall gesungen wird». (Zürichsee-Zeitung)