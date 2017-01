Schwimmbad verzeichnet Besucherrekord

Das Hallen- und Seebad Schmerikon erfreut sich grosser Beliebtheit. Dies teilt das Bad in einer Medienmitteilung mit. Demnach haben die Besucherzahlen seit Ablehnung des Schliessungs­antrages massiv zugenommen.

Konkret hat sich das Besucheraufkommen innert vier Jahren von 55 000 auf 100 000 gesteigert. Dies zeige, dass sich das ­Hallen- und Seebad positiv entwickle und in der Bevölkerung einen grossen Rückhalt geniesse, schreiben die Verantwortlichen.

Grosse Beliebtheit im Ort

Einen Beleg für diesen Rückhalt ­sehen die Betreiber des Bads auch in der Annahme der Vorlagen an der ausserordentlichen Bürgerversammlung vom 15. November 2016: Eingebettet in einen Masterplan hat die Bürgerschaft an die­sem Anlass den Antrag des Gemein­derats über einen Investitionskredit von 1,4 Millionen Franken für einen neuen Wellnessbereich gemäss Konzept der Feusi Architektur AG mit wenigen Gegenstimmen genehmigt. Ebenfalls stimmte sie einem seit dem abgelehnten Schliessungsantrag von 2013 dritten Investitionspaket über 800 000 Franken für werterhaltende Unterhaltsmassnahmen im Hallenbad zu.

100 000 Besucher an Silvester

Auch die massive Zunahme der Besucherzahlen zeige den Rückhalt des Bads bei den Schmerknerinnen und Schmerknern. «Diese Zahl ist so unglaublich, dass noch unmittelbar nach Weihnachten die Erreichung der «Schall­grenze» noch vor dem Jahres­ende nicht für möglich gehalten und von der Vorbereitung eines Empfangs abgesehen wurde», heisst es in der Medienmitteilung.

Am Neujahrstag habe das Eintrittssystem die Verantwortlichen eines Besseren gelehrt: Mit Rita Rüegg-Krauer aus Schmerikon sei tatsächlich am Silvestertag die 100 000. Besucherin im Jahr 2016 verzeichnet worden. Gemeindepräsident Félix Brunsch­wiler, Betriebsleiter Heinz Hickert und Badmeisterin Judith Gmür haben nun die Begrüssung dieser treuen Besucherin am ersten Donnerstag des neuen Jahrs nachgeholt. (Zürichsee-Zeitung)