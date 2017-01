Schmerikon will nicht auf dem Abstellgleis landen

Es ist dicke Post, die am Mittwochmorgen auf dem Tisch des St. Galler Regierungsrats Bruno Damann (CVP) gelandet ist: In einem vierseitigen offenen Brief kritisiert der Schmerkner Gemeinderat den «radikalen Leistungsabbau auf der Schiene», welche Region, Kanton und die Bahnunternehmen SBB und SOB der Gemeinde Schmerikon zumuten wollen. Mit dem Fahrplanwechsel 2020 werde das Seedorf «vollends vom nationalen öffentlichen Verkehrsnetz abgehängt», schreibt der Gemeinderat und spielt damit auf diverse Verschlechterungen für Bahnreisende aus Schmerikon an. Der Voralpenexpress hält ab Ende 2019 nicht mehr in Schmerikon.

Knappes Umsteigen

Unter anderem müssen Personen aus dem Seedorf beim Umsteigen in Rapperswil für die Anschlüsse Richtung Zürich innert kürzester Zeit das Perron wechseln. Auch wer aus Schmerikon Richtung Pfäffikon, Luzern und Gotthard fährt, muss künftig lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Bisher war immerhin jede zweite Verbindung Richtung Luzern oder St. Gallen mit dem Voralpenexpress umsteigefrei möglich.

Der Kanton seinerseits widerspricht dem Vorwurf der Schmerkner Exekutive, das Seedorf werde vom schweizweiten Verkehrsnetz abgehängt. Das Amt für öffentlichen Verkehr habe sich kurz vor Jahresende beim Bundesamt für Verkehr für den perrongleichen Umstieg in Rapperswil starkgemacht. Dennoch müsse man bedenken, dass das Bahnsystem sehr komplex sei und es sehr viele «Verantwortliche» gebe. «Es gibt Verlierer in diesem System, und Schmerikon ist wohl eher ein Loser in dieser Geschichte», sagt Patrick Ruggli, Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr.

Kanton soll über die Bücher

Der Schmerkner Gemeindepräsident Félix Brunschwiler (parteilos) sagt auf Anfrage, die Gemeinde wolle sich gegen die zahlreichen Nachteile wehren, die dem Seedorf mit dem Fahrplanwechsel ab 2020 blühen. Es werde geplant, ohne die Gemeinde selbst einzubeziehen.

Wie Brunschwiler sagt, will der Gemeinderat Kanton und SBB dazu anregen, die Situation für Schmerikon nochmals von Grund auf zu beleuchten. Zeigt der Brief keine Wirkung, erwägt der Rat als ultima ratio, sich gegen den geplanten Doppelspurausbau Uznach-Schmerikon zu stellen. (Zürichsee-Zeitung)