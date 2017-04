Schlichten statt Richten

Am Anfang waren es quakende Frösche in einem Teich, die für unruhige Nächte sorgten in einem Ort im Gasterland. Eltern monierten, ihre Kinder seien nicht mehr in der Lage, wegen des Lärms ihre Schulaufgaben zu machen – und klagten den Teichbesitzer an. Dieser wollte mit den Fröschen nichts zu tun haben.

So landete der Fall beim Vermittler Josua Rüthemann. Er schaffte es, die beiden Parteien auf eine konstruktive Lösung einzuschwören: Der Teichbesitzer baute einen kleinen Zaun rund um den Tümpel, um die Frösche davon abzuhalten, ins Wasser zu gelangen. Stattdessen landeten die Frösche in einem Kübel, den die besorgten Eltern regelmässig an anderer Stelle entleerten. Seither ist wieder Frieden in besagtem Ort am Obersee – die Frösche quaken anderswo.

In 175 Fällen, die Rüthemann im letzten Jahr behandelt hat, endeten 145 in einem Vergleich beziehungsweise die Klage wurde zurückgezogen. In 30 Fällen erteilte er eine Klagebewilligung, in 18 einen Urteilsvorschlag, der angenommen wurde. Es sind beeindruckende Zahlen: Sie zeigen auf, dass es möglich ist, dank Vermittlung in Streitigkeiten einen Richtspruch und damit den juristischen Weg zu umgehen. Dabei kann Rüthemann durchaus selber Recht sprechen: Bis zu einem Streitwert von 2000 Franken kann er selber einen Entscheid fällen.

Fehde zwischen Bauersleuten

«Man darf als Vermittler nicht zu schnell aufgeben», sagt Rüthemann: Und es brauche Talent und Herzblut für diese Aufgabe – und den Willen, dem Bürger zum Recht zu verhelfen. Schliesslich gehe es darum, in Streitereien Schadensbegrenzung zu leisten und auf die Leute eingehen zu können. Und dies auch in schwierigen Fällen.

«Die Bauern weinten vor Freude über die Versöhnung und gingen zusammen ein Bier trinken.»Josua Rüthemann, Vermittler am Obersee

Rüthemann erinnert sich an einen Streit zwischen Bauern in Amden, die sich gegenseitig mit Beschimpfungen eindeckten. «Die Landwirte wussten gar nicht mehr, was der Grund für den Streit war, der Generationen weit zurücklag und seither leidenschaftlich gepflegt wurde.» Erst zeigten die Bauersleute keine Schwäche in seinem Büro, am Ende, als ihnen die Last eines Jahrzehnte alten Streits von den Schultern fiel, weinten sie vor Freude über die Versöhnung und gingen zusammen ein Bier trinken im «Speer».

Aus enttäuschter Liebe

In den allermeisten Fällen, die bei Rüthemann landen, geht es um Geld, so genannte Forderungsklagen. Der Bau eines Hauses etwa wurde teurer als geplant, man streitet über das Erbe oder die Alimente für ein Kind. Es sind mitunter Fälle darunter, die dem Vermittler nahe gehen: Ein gutmütiger Vater etwa, der schon mehr zahlt als er muss und von seiner Ex-Frau wie eine Zitrone ausgepresst wurde.

Auch Klagen wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten landen auf dem Pult von Rüthemann: Diese drehen sich oft um Grenzabstände und betreffen Sträucher, Bäume oder Zäune, die dem Nachbarn ins Gehege kommen. «Oftmals geht es einfach um irgendein herumliegendes Rohr oder einen Container oder abgeladenes Kies, das den Nachbarn stört», erzählt der 62-Jährige.

Auch enttäuschte Liebe kann Streitigkeiten auslösen: Wenn nach dem Ende einer Beziehung abgerechnet wird, wer wem wie viel Geld schuldet. «Der Mann führt ins Feld, er habe ihre Ferien bezahlt und den Mietzins. Sie argumentiert damit, dass sie immer seine Kleider gewaschen und gekocht habe», schildert der Kaltbrunner.

Mangelnde Kommunikation

Augenfällig ist, dass es immer mehr Fälle gibt, die das Vermittleramt Obersee-Gaster behandeln muss. Rüthemann erklärt sich diesen Umstand damit, dass die Leute immer weniger miteinander reden, empfindlicher sind als früher und keine Selbstverantwortung mehr übernehmen für ihr Leben: «Es gibt die Tendenz in unserer Gesellschaft, alles mögliche dem Spezialisten zu überlassen und mit irgendeiner Sache gleich zum Arzt oder Therapeuten oder Gemeindepräsidenten zu springen.» Er glaubt, dass es bei vielen Streitfällen einfach nur bei der Kommunikation harzt – Missverständnisse, die nie aufgeklärt werden.

Hauptberuflich ist Rüthemann Sachbearbeiter mit staatsanwaltschaftlichen Befugnissen im Untersuchungsamt Gossau und betreut dort Fälle, die das Strassenverkehrsgesetz betreffen: Wurde etwa jemand geblitzt und bestreitet am Steuer gesessen zu sein, dann bestellt ihn Rüthemann zur Einvernahme ein.

Aufeinander zugehen

Mit Rechtsfällen kennt er sich also aus. Obwohl er kein Jusstudium absolviert hat. «Ich bin eine aussterbende Art», konstatiert Rüthemann: Wenn er in ein paar Jahren in Pension geht, wird er einer der letzten Strafuntersucher sein, die keinen Uni-Abschluss haben. Doch als Vermittler braucht es mehr als nur eine juristische Ausbildung, es braucht viel Menschenkenntnis. Seinem wachen Auge ist nicht entgangen, dass sich die Geschehnisse am Obersee in der Welt als Ganzem widerspiegeln. «Es ist zu beobachten, dass die Leute in der heutigen Zeit weniger tolerant sind. Jeder beharrt auf seiner Meinung und ist kaum mehr bereit, auf den anderen zuzugehen.» Just dies brauche es aber, auf dass der Frieden gewahrt werden kann auf dieser Welt. (Zürichsee-Zeitung)