Sachschaden nach Kollision

Der Verursacher geriet mit dem Auto, einem grauen VW Golf, ins Rutschen und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Auto in eine Strassenlaterne, in Holzpfähle und in eine Hecke. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Der Lenker entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Auto dürfte im Heckbereich Beschädigungen aufweisen.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nach Zeugen. (past)