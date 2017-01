S-Bahn-Halt in Blumenau steht auf der Kippe

Pendler aus dem Linthgebiet Richtung Zürich nervt es schon jetzt: Wer von der S6 aus Richtung Uznach und Schmerikon in Rapperswil ankommt, muss zügig umsteigen, um die Anschluss-S5 zu erreichen.Das stört auch den Gemeinderat Schmerikon. Dieser forderte in einem offenen Brief Regierungsrat Bruno Damann dazu auf, bei den SBB bessere Anschlüsse sowie perrongleiches Umsteigen in Rapperswil zu erwirken. Reisende aus Schmerikon müssen künftig generell vermehrtes Umsteigen in Kauf nehmen. Unter anderem hält auch der Voralpen-Express ab Ende 2019 nicht mehr in Schmerikon. Der Gemeinderat fürchtet deshalb, das Seedorf werde vom «nationalen öffentlichen Verkehrsnetz abgehängt» (ZSZ von gestern).

Jetzt zeigen Recherchen, dass auch die Aufgabe des S-Bahn-Haltes Blumenau geprüft wird. Dies geht aus Unterlagen des Bundesamtes für Verkehr (BAV) zum Ausbauschritt 2025 hervor, welche der «Zürichsee-Zeitung» vorliegen. Darin heisst es: «Kurzwende der S6 sowie Durchbindung Voralpen-Express (...) bedingt die Aufgabe des perrongleichen Anschlusses von/auf die S5 bzw. Aufgabe des Haltes Blumen­au.»

Die SBB dementieren auf Anfrage diese Pläne nicht. Mediensprecher Reto Schärli sagt: «Der Halt in Blumenau wird vom Kanton St. Gallen weiterhin gefordert, die Lösung dafür wird noch erarbeitet.»

Für Thomas Furrer, Ressortvorsteher Bau, Liegenschaften in Rapperswil-Jona, sind diese Pläne neu. «Ich hoffe nicht, dass die SBB dieses Vorhaben umsetzen.» Das offizielle Fahrplankonzept sieht einen Halbstundentakt für den Bahnhof Blumenau vor.

Diese Aussage stützt Peter Göldi, Geschäftsführer des Zentrums für Regionalmanagement Obersee-Linth. Gegenüber dem ­Kanton habe das Zentrum für ­Regionalmanagement immer ge­fordert, dass alle Bahnhöfe der Region im Halbstundentakt erreicht werden können. Auch Göldi ist nicht bekannt, dass die SBB den Halt in Blumenau aufgeben wollen. Der Bahnhof Blumenau sei in «wirtschaftlicher, sportlicher, bildungs- und wohntechnischer Hinsicht wichtig für die Region», sagt er. «Blumenau muss eher gestärkt denn geschwächt werden.» Die Agglo Obersee präsentierte erst kürzlich ein Projekt, die Station Blumenau neu auch von Norden her mit einer Unterführung zu erschliessen.

Patrick Ruggli, Leiter des Amtes für öffentlichen Verkehr des Kantons, kennt die Halt-Aufhebungs-Idee in den BAV-Plänen: «Diese Lösung kommt für den Kanton St. Gallen aber überhaupt nicht infrage.»

Komplexe Lösungssuche

Die Lösungssuche ist aber aufgrund der vielen Züge komplex: In den Unterlagen des BAV sind die Abfahrtszeiten von S6 und S5 in Rapperswil nur gerade zwei Minuten nacheinander. Die nötige Umsteigezeit wird vom BAV aber auf drei Minuten veranschlagt. Fällt der Anschluss 2025 ganz weg? Nein, sagt Reto Schärli: «Ziel ist es, den Anschluss von der S6 auf die S5 auch in Zukunft zu ermöglichen. Deshalb wird ein perrongleiches Umsteigen in Rapperswil angestrebt, sonst müsste die Umsteigezeit wieder auf drei Minuten erhöht werden.» Das BAV betont, die vorliegenden Angaben zu Angeboten, Halteorten oder Zeitangaben würden bis zum eigentlichen Fahrplan 2025 weiter verfeinert und fortlaufend aktualisiert. Es handle sich um eine «Planungshypothese». ()