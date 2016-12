SBB verbessert Anschluss in Rapperswil

Die SBB ergreift Massnahmen für einen besseren Anschluss am Bahnhof Rapperswil. Wie das Unternehmen mitteilt, wird auf den 13. Februar eine Frühverbindung der S6 Schwanden–Rapperswil in Ziegelbrücke und Schänis eine Minute früher abfahren. Der betreffende Zug hält zudem ab sofort in Schmerikon auf Gleis 2 statt 1. Damit könne der Anschluss auf die S5 in Rapperswil besser gewährleistet werden.

Seit dem Fahrplanwechsel vom 11. Dezember 2016 wechseln Reisende, die in Rapperswil von der S6 auf die S5 umsteigen, das Perron. Grund ist gemäss SBB der Wunsch des Bundes und der Kantone Glarus und St. Gallen nach betrieblichen Einsparungen. Indem die S6 auf demselben Gleis gewendet statt weg- und umgestellt wird, könne der Einsatz von zwei Zugskompositionen eingespart werden. Dies führe zu einer markanten Kostenreduktion. Bund und Kantone hätten dieser veränderten Gleisbenutzung unter der Voraussetzung zugestimmt, dass der Anschluss von der S6 auf die S5 weiterhin besteht.

Anschluss in Rapperswil gewährleistet

In den ersten Tagen nach dem Fahrplanwechsel konnte der Anschluss beim Zug 23626 (Ankunft 07.27 Uhr in Rapperswil) aber nicht hergestellt werden. Die SBB reagierte darauf mit Sofortmassnahmen: Neben betrieblichen Optimierungen hält die S6 in Schmerikon neu auf Gleis 2 statt 1. Dies ermöglicht eine schnellere Ein- und Ausfahrt.

Seit dieser Gleisänderung in Schmerikon kann der Anschluss in Rapperswil gewährleistet werden. Um dieses Ziel auch langfristig zu erreichen, plant die SBB eine frühere Abfahrtszeit der S6 in zwei Bahnhöfen. Der Zug wird ab 13. Februar 2017 in Ziegelbrücke um 7.02 Uhr statt wie heute um 7.03 Uhr, in Schänis um 7.05 Uhr anstatt 7.06 Uhr abfahren.

Diese Änderungen betreffen ausschliesslich die für Berufspendler wichtige Morgenverbindung der S6 23626 mit Abfahrt um 6.33 Uhr in Schwanden und Ankunft um 7.27 Uhr in Rapperswil. (mst)