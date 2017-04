Regierung will Sterbehospize finanziell unterstützen

Der Verein «Freunde statio­näres Hospiz St. Gallen» und der Zweckverband Pflege­heim Werdenberg, welcher für den südlichen Kan­tons­teil zuständig ist, könnten so jährlich mit gesamthaft 300 000 bis maximal 425 000 Franken unter­stützt werden. Der Betrag ist abhängig davon, wie ­viele St. Gallerinnen und St. Galler tat­säch­lich in den Ins­titu­tio­nen leben werden. Momentan werden maximal zwölf Plätze so mitfinanziert, maxi­mal könnten es bei Überbelegungen bis zu zwanzig sein.

Hoher Betreuungsaufwand

Dass ein kantonaler Bei­trag überhaupt nötig wird, hängt mit der Struk­tur der Sterbe­hos­pize zusammen. Zwar können Bei­träge über die Pflegefinanzierung und die Pensionskosten bezogen werden, im seelsorgerischen und psychosozialen Bereich kann der hohe Betreuungsaufwand laut der Regierung jedoch nicht annähernd gedeckt werden. «Im Übrigen benötigen nicht nur die Bewohnenden des Hos­pi­zes Betreuung, sondern auch die Angehörigen», heisst es im Bericht.

Eine Erfahrung, welche auch das Hos­piz St. Antonius im schwyzerischen Hur­den macht. Das von den Bald­egger Schwestern geführte Hos­piz bietet vier Hospiz­plätze an, die auf der Pflegeheimliste des Kantons Schwyz aufgeführt sind. Die ver­rech­nete Hospizpauschale ist für das Hospiz aber nicht kostendeckend. Der ungedeckte Teil wird von der St.-Antonius-Stiftung und von Spendern übernommen. Auch der Kanton St. Gallen erwartet, dass die beiden kantonalen Ins­titu­tio­nen über Dritte zusätz­liche Finanz­spritzen generieren.

Der finanzielle Beitrag an die beiden Ins­titu­tio­nen wird erstmals 2018 im kanto­nalen Budget aufgeführt. Er untersteht dem fakul­ta­tiven Refe­ren­dum im Kantonsrat. In einem zweiten Schritt erhöht der Kanton zudem die Pflege­höchst­ansätze für Hos­pize. Davon werden auch Gemeinden betroffen sein, welche für die Pflegefinanzierung zuständig sein. Gesamthaft steigen dort die Kosten um rund 205 000 Franken. ()