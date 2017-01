Pächter für neues Segelflugplatz-Restaurant gesucht

Der Flugplatz Schänis investiert in seine Zukunft: Die alte Holzbaracke weicht einem neuen Betriebsgebäude. Für das Restaurant wird aktuell in einer öffentlichen Ausschreibung ein Pächter ab 2018 gesucht.Der Neubau ist im Vergleich zu heute doppelstöckig. Eine Terrasse und das Restaurant bieten freie Sicht auf die Piste und den Flugbetrieb. Zudem gibt es neu einen Theorieraum, der mit dem Restaurant verbunden werden kann. Damit werden Anlässe für bis zu 100 Personen möglich. Mit diesem Angebot werde eine wichtige Lücke in der Region geschlossen, so dass Vereine ihre zukünftigen Vereinsanlässe wieder vermehrt in der Region durchführen können.

Treffpunkt in der Region

In der Ausschreibung für die Pächter definiert die ASSAG (Alpine Segelflugschule Schänis AG), was sie sich vom Pächter erhofft.

«Der Flugplatz und sein Restaurant erfüllen in der Gemeinde eine wichtige Funktion als Attraktion und Treffpunkt.» Die einheimische Bevölkerung solle sich «weiterhin gern für Speis und Trank» treffen. Aber auch die Piloten und deren Familien sollen sich wohl fühlen und den Tag gemütlich ausklingen lassen können. Man lege Wert auf Gastfreundschaft und ein solides Preis-/Leistungsverhältnis.

Die Ausschreibung der Neuvermietung bedeutet aber nicht unbedingt das Aus für die heutige Pächterfamilie Tieber, sagt Geschäftsleitungsmitglied Max Weber. «Es besteht der Wunsch auf unserer Seite, das Restaurant zukünftig als Ganzjahresbetrieb zu führen.» Einen solchen Betrieb müsse man anders führen, als das bisherige Restaurant in der Holzbaracke. Mit der Ausschreibung will man diesen gesteigerten Bedürfnissen Rechnung tragen und entsprechend auch neue Konzepte prüfen. Die Mieteinnahmen sollen auch der Refinanzierung der Baukosten dienen. Das sei mit einem reinen Saisonbetrieb schwieriger. «Durch den neuen Saal werden Bankette möglich, und für Vereine gibt es einen Treffpunkt, der so im Raum Schänis fehlt.»

Der Neubau kostet laut Weber rund 1,8 Millionen Franken. Sowohl finanziell als auch bauplanerisch sei man auf Kurs. «Bei der Gemeinde sind keine Einspracheneingegangen, nun liegt es beim Kanton zur Prüfung.» Weil sich das Gebäude in direkter Nähe zum Flugplatz befindet, muss auch das Bundesamt für Zivilluftfahrt noch seinen Segen geben. Läuft alles nach Plan wird ab Herbst gebaut. (Zürichsee-Zeitung)