Notfallkonzept im Linthgebiet funktioniert – doch es fehlen Ärzte

Es gibt in der Schweiz immer weni­ger Haus­ärzte. Darunter leidet die Grundversorgung, wozu insbesondere auch die Notfallversorgung gehört. Auch im Kanton St. Gallen ist dieser Trend zu spüren, denn gemäss kantonaler Gesetzgebung müssen alle Hausärzte mit eigener Praxis Notfalldienst leisten.

Der Kantonsrat diskutiert dem­nächst einen Bericht der Regie­rung, welcher zukunftsträchtige Konzepte für die Notfallversorgung aufzeigt. In diesem wird die Zusammenarbeit der Haus­ärzte und der Spitäler hervorgehoben. Diese Kooperation müsse gestärkt werden, weil immer mehr Leute im Notfall ausserhalb der Praxisöffnungszeiten statt zum diensthabenden Haus­arzt direkt in die Notfall­station des Spitals gehen.

Das treibt die Kosten für das Gesundheitssystem in die Höhe. Und es kommt zu einer paradoxen Situation: Gehen die Patienten in den Notfall, werden Haus­ärzte dennoch nicht entlastet, da diese ihren Notfalldienst auch dann aufrechterhalten müssen, wenn weniger Patienten davon Gebrauch machen. Als Lösung werden von Haus­ärz­ten betriebene Notfallpraxen in Spitälern und der gemeinsame Betrieb von Notfallnummern vorgeschlagen.

Vorschläge schon umgesetzt

Damit wird die bestehende Praxis bestätigt: Im Linthgebiet wie auch in anderen Regionen ist dieses System seit einigen Jahren in Betrieb. 2013 wurde im Spital Linth eine Notfallpraxis eröffnet, in welcher nachts ein Haus­arzt aus der Region von Eschenbach bis Amden Dienst hat. Letztes Jahr wurde zudem nach langer Auseinandersetzung zwischen den Ärzten aus der Region und dem Spital Linth eine Perma­nence in der Rosen­klinik in Rappers­wil-Jona eröffnet. Sie wird von beiden Körperschaften gemeinsam geführt.

Die Ärzteschaft im Kanton zeigt sich sehr erfreut über dieses System. Durch die Zusammenarbeit mit den Spitälern würden die Ärzte stark entlastet, erklärt Thomas Ammann, Allgemeinmediziner und Kantonsrat (FDP): «Wir sind sehr froh über die Koope­ration.» Ammann ist Präsident der vorberatenden Kommission im Kantonsrat, welche den Bericht der Regierung und die darin enthaltenen Vorschläge zur Annahme empfiehlt.

Die Konzentration der Standorte sei auch für die Patienten eine Erleichterung, erklärt ­Christian Rauscher, Präsident des Medizi­nischen Vereins vom Linth­gebiet. Patienten müssen sich nun nicht mehr informieren, welcher Hausarzt Notfalldienst hat, sondern können sich immer direkt an die Notfallpraxen wenden. Wer sich auf den Weg ins Spital gemacht hat, wird zuerst an die Praxis verwiesen. Weniger schlimme Fälle, zum Beispiel eine Erkältung, werden vom zustän­digen Haus­arzt bearbeitet, womit der Notfall für ernstere Fälle freigehalten wird.

Noch vor dem Besuch in der Notfallpraxis besteht die Möglichkeit, auf die Notfallnummer anzurufen, welche eine Triage vornimmt: Das heisst, sie gibt Rat, ob die Krankheit zu Hause, anderntags beim Haus­arzt, in der Notfallpraxis oder im Spital behandelt werden muss. Diese Nummer wird vom Medizinischen Verein vom Linthgebiet betrie­ben und ist kostenlos.

Überalterung

Auch wenn das neue System Entlas­tung gebracht hat, werden die Haus­ärzte vom Notfalldienst dennoch stark beansprucht. Bei einer Vollzeitstelle muss etwa ­alle zehn Tage Dienst geleistet werden, erklärt Clemens Niemann, der für die Organisation des Notfalldienstes im Linth­gebiet verantwortlich ist. Das seien viel mehr Einsätze als früher.

Niemann führt dies auf die Überalterung der Haus­ärzte in der Region zurück. Wer über 60 Jahre alt ist, kann sich vom Notfalldienst dispensieren lassen. Diese Ärzte führen dann zwar ­ihre Praxis weiter, doch im Notfalldienst entsteht eine Lücke. «Das kriegen wir jetzt zu spüren», meint Niemann. (Zürichsee-Zeitung)