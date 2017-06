Neues Kletterangebot für Rapperswil-Jona

Das Klettern ohne Seil und Gurt findet auch im Linthgebiet Anhänger. Beim sogenannten «Bouldern» wird wenige Meter über dem Boden an natürlichen oder künstlichen Felsblöcken geklettert. Matten sorgen dafür, dass sich niemand verletzt. Bisher gab es in Rapperswil-Jona keine Trainingsanlage für die Sportart. Der Boulderverein Rapperswil-Jona will das jetzt ändern und plant die Errichtung eines Boulderraums.

Wie der Verein mitteilt, hat das Projekt bereits einen Namen - «Quergang» - und einen möglichen Standort - an der Holzwiesstrasse 50 in Jona. Es handele sich um eine Zwischennutzung des Vinora-Areals. Laut der Mitteilung wollen die Vereinsmitglieder im August Baumaterial, Klettergriffe und Sturzmatten einkaufen. Ziel sei es, die Halle im November 2017 zu eröffnen.

Um die finanziellen Mittel für den Innenausbau zu beschaffen, ist eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen worden. Diese läuft noch bis zum 10.Juli auf lokalhelden.ch - einer Spendenplattform für gemeinnützige Projekte. Einen Gewinn wolle der Verband mit dem Boulderraum nicht erwirtschaften, wie Vereinsmitglied Silvan Brun deutlich macht. Hinter dem Projekt stehe eine «Gruppe sport- und bergbegeisterter Leute aus dem Raum Linthgebiet».

Es fehlen noch 4000 Franken

Erst am 10.Juli wird sich zeigen, ob das Projekt realisiert werden kann. Ist bis dahin das Spendenziel von 20 000 nicht erreicht, erhalten alle Geldgeber die eingezahlten Beträge zurück und das Projekt scheitert. Brun ist dennoch zuversichtlich. Einen Plan B gebe es nicht. «Anfangs war es zäh, wir waren richtig nervös, weil niemand spendete. Dann kam plötzlich Dynamik rein. Jetzt befinden wir uns auf einem guten Weg». Gemäss den Angaben auf lokalhelden.ch konnten bereits mehr als 16'000 Franken gesammelt werden. Damit sind 80 Prozent des Projekts finanziert. Die Spendenplattform listet 61 Unterstützer und 113 Fans auf (Stand: Mittwoch).

Für das Problem, dass der Raum für die Boulderhalle, wie alle Räumlichkeiten am Vinora-Areal, nur vorrübergehend genutzt werden kann, haben die Organisatoren bereits eine Lösung gefunden. Es sei vorgesehen, die Wände modular zu bauen, um sie an einem anderen Ort wieder verwenden zu können. Auch das restliche Material könne bei einem Umzug einfach mitgenommen werden.

Finanzieren wolle man die Miete und den Unterhalt des Boulderraums längerfristig in erster Linie über Mitgliederbeiträge. Für Vereinsmitglieder sei der Zugang zur Halle gratis. Wie hoch die Beiträge werden, sei noch unklar. Besucher seien willkommen: «Wir wollen möglichst vielen Menschen die Möglichkeit bieten, die Sportart kennenzulernen. Auch für Schulklassen sind wird offen».

Mehr als nur Sport

Brun ist überzeugt, dass die Trainingsanlage Anklang finden wird. Das Bouldern treffe den Zeitgeist: «Es braucht einzig Kletterfinken und etwas Magnesia, um die Sportart ausüben zu können». Zudem sei man flexibel und müsse sich nicht an Trainingszeiten halten. Das «Miteinander» sei ein wesentlicher Aspekt des Sports und werde auch vom Verband grossgeschrieben: «Wer sich klettertechnisch verbessern will, für den sind Ratschläge von anderen Boulderern sehr wertvoll. Entsprechend rege ist der Austausch untereinander». Der Boulderraum sei eine Herzensangelegenheit, deswegen engagiere er sich ehrenamtlich für das Projekt, sagt Brun. Er selbst habe die schönsten Momente dennoch nicht in der Halle, sondern wenn er auf einem Gipfel stehe. (Zürichsee-Zeitung)