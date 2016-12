Neuauflage für das «Rösslein Hü»

Das Kinderbuch «Rösslein Hü», das einen engen Bezug zur Rosenstadt hat, liegt in einer Neuauflage vor. Das Buch war 1938 von der Engländerin Ursula M. Williams geschrieben worden. Ein Jahr später wurde es auf Deutsch übersetzt – von einem Rapperswiler: Der aus der Rosenstadt stammende Ethnologe Franz Caspar liess dem ersten Band im Jahr 1953 zudem eine selber verfasste Fortsetzung folgen. Die beiden Bücher liegen nun zum 100. Geburtstag von Franz Caspar als Neuauflagen vor.Vom «Rösslein Hü» sind heute nicht nur die beiden Erzählbände wieder erhältlich, nachdem sie lange Zeit vergriffen waren. Jetzt gibt es auch das bemalte Holzpferdchen in verschiedenen Grösse zu kaufen.

Fast wie «Pinocchio»

Die Geschichte vom Rösslein Hü erinnert an «Pinocchio». Die Erzählung handelt vom alten Onkel Peter, der ein Holzpferdchen schnitzt, das zu leben beginnt und dem alten, kranken Onkel zu Geld verhelfen will. Es tritt die Reise in die weite Welt an, und dank seiner Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit und Hilfsbereitschaft vermag es einiges an Geld zusammenzubringen. Am Schluss seiner abenteuerlichen Reise kann es das Geld dem armen Schnitzer überbringen.

Es kommt nicht häufig vor, dass zum 100. Geburtstag eines Autors seine Bücher in Neuauflagen herausgegeben werden. Dies geschieht nun mit den beiden «Rösslein Hü»-Büchern. Letztes Jahr gab der Verlag Orell Füssli das Buch von Ursula M. Williams/Franz Caspar «Das Rösslein Hü – seine lustigen und gefährlichen Abenteuer» heraus. Diesen Herbst erschien der zweite, von Franz Caspar allein geschriebene Band «Das Rösslein Hü fährt wieder in die Welt». Zudem ist das hölzerne Rösslein in verschiedenen Grössen erhältlich. Ebenfalls liegt das 1959 erstmals veröffentlichte Kinderbuch von Franz Caspar «Fridolin – Ein Dackel, ein verlorenes Halsband und ein grosses Abenteuer» in einer Neuauflage vor.

Ethnologe aus Rapperswil

Franz Caspar wurde 1916 in Rapperswil geboren. Er studierte in Freiburg, Bern und Zürich Literaturwissenschaften, Sprachen, Soziologie und Geschichte. Das Studium finanzierte er sich unter anderem als Mitarbeiter des damaligen «St. Galler Volksblattes», einer der Vorgängerzeitungen der heutigen «Zürichsee-Zeitung» Obersee. 1941, mitten im Krieg, wanderte er nach Südamerika aus und war in Bolivien als Entwicklungshelfer tätig. Auf eigene Initiative erforschte er als Ethnologe den Stamm der Tupari-Indianer im brasilianischen Amazonasgebiet.

Nach der Rückkehr in die Schweiz schrieb er an der Universität Hamburg eine ethnologische Dissertation und veröffentlichte 1952 sein Buch «Allein unter Indios. Meine Einmann-Expedition zu den Tupari-Indianern am Matto Grosso». 1956 zog Caspar nach Zürich und befasste sich in der Folge vor allem mit Kinder- und Jugendliteratur. So schrieb er das Kinderbuch «Fridolin: eine lustige Geschichte für Kinder» und gründete 1967 das Schweizerische Jugendbuchinstitut (SJI) und führte es mit dem Johanna-Spyri-Archiv zusammen. Caspar war verheiratet und hatte vier Kinder. Er verstarb 1977 im Alter von 60 Jahren. (Zürichsee-Zeitung)