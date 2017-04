Mit E-Business zum Erfolg

Was haben Priska Schoch und Roger Basler gemein, ausser dass sie gestern an der Hochschule für Technik mit Martin Diener, Moderationschef von Radio Zürisee, über ihre Geschäftsideen diskutierten? – Eine ganze Menge: Beide haben in den letzten Jahren ein KMU mitgegründet: Priska Schoch vor sieben Jahren die Gryps Offertenportal AG, Roger Basler vor einem Jahr die Tesla­sharing Schweiz. Bei beiden Unternehmen handelt es sich um Vermittlungsagenturen, die weder eigene Produkte produzieren noch solche anbieten, sondern Schnittstellen sind, Schnittstellen, die ohne die Digitalisierung nicht denkbar wären.

Potenzial für Geschäftswelt

Deshalb sind auch beide, Priska Schoch und Roger Basler, überzeugt, dass die Digitalisierung in der Geschäftswelt eben erst angefangen hat und dass darin grosses Potenzial schlummert. Denn durch das E-Business, durch die Automatisierung der Geschäftsabläufe, kann viel Zeit gewonnen werden. Beide betonen aber auch, dass sich nicht alles im Internet abspielen darf. Basler erklärt, heute müssten zwar viele Dinge automatisiert werden, doch das führe eben genau dazu, dass man sich auf die wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren könne: «Darum fahren die Autos in Zukunft selber, weil der Mensch wieder anfangen muss zu telefonieren.» Und davon sind einige der hochklassigen Elektrofahrzeuge, die die Teslasharing, eine sogenannte Shareconomy- oder Sharing-Economy-Firma, ver­mit­telt, nicht mehr weit entfernt, Autopilot sei Dank. Baslers Firma basiert auf dem Prinzip «teilen statt besitzen»: Warum soll ich ein Auto kaufen, wenn ich es nur hin und wieder brauche? Seine Kunden können online einen Tesla reservieren, den sie dann am vereinbarten Standort abholen oder der ihnen für einen Aufpreis vors Haus gestellt wird. Auch für Priska Schoch ist klar: «Qualität können wir nur liefern, indem wir eine Kombination zwischen online und offline machen.» Das heisst konkret für ihr Offertenportal, dass dem ­persönlichen Telefongespräch im ansonsten digitalisierten Ablauf weiterhin ein wichtiger Platz zukommt.

Portal holt Offerten ein

Kunden, die nach einem Service (z. B. einem Treuhänder) oder einem Produkt (z. B. einem Tresor) suchen, füllen online einen Fragebogen aus. Danach werden mögliche Fragen telefonisch geklärt, bevor das Offertenportal bei drei geeigneten Anbietern auf den Kunden zugeschnittene Offerten einholt.

Diese beiden Geschäftsideen sind bei den Gästen auf grosses Interesse gestossen und haben die Veranstaltung zum Thema «Tradition, Innovation und Trends» auf sinnige Weise abgerundet.

