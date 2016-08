Mann verunfallt alkoholisiert mit Motorrad

Der 60-Jährige Motorradlenker fuhr um 01:20 Uhr in Richtung Rüti. Dabei geriet er mit seinem Gefährt im Bereich des Engelhölzliparkplatzes gegen den mittigen Randstein. In der Folge stürzte er zu Boden. Das Motorrad wurde beim Sturz erheblich beschädigt. Ausserdem gelangte auslaufendes Öl in den dortigen Abwasserschacht, weshalb die Feuerwehr Rapperswil-Jona aufgeboten werden musste. Der beim Lenker durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Er musste seinen Führerausweis sofort abgeben. (lm)