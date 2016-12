Kunstschnee rettet traditionelles Skirennen

Schnee, ein paar alte Holzfässer und Holzstöcke: Es braucht nicht viel für das «Fasstugerennen», die jahrzehntealte Tradition in der Berggemeinde Amden. Auf einfachen Holzskiern aus dem Holz alter Fässer – genannt Fasstugen – düsen die Ammler jeweils am Neujahrstag einen Hang im Arvenbüel herunter. Das Plauschrennen findet seit über 40 Jahren statt, gegen 100 Personen wagen jeweils den Versuch und steigen auf die Holzskier.

Im Moment fehlt für die beliebte Tradition allerdings noch etwas Entscheidendes: die weisse Pracht. Wer glaubt, das traditionelle Rennen stehe deswegen auf der Kippe, täuscht sich aber. Die Piste sei bereits prepariert, sagt OK-Präsident Hansueli Rüdisüli – allerdings grösstenteils mit Kunstschnee. Rund acht Meter breit sei die Piste, gerade breit genug für die Abfahrt auf den Holzbrettern. Schon im Vorjahr mussten sich die Organisatoren mit Kunstschnee behelfen. Die wenigen vorhandenen Schneeflecken wurden mithilfe von Schneekanonen angereichert und zu einer kleinen Piste vergrössert.

Kurven und mehr Schnee

Im Moment noch unsicher ist jedoch, ob auch die Meisterschaften des Skiclubs Amden stattfinden können, die am Neujahrstag jeweils dem Fasttugenrennen vorausgehen. Dafür braucht es nämlich mehr Schnee – zudem sollte die Piste breiter und vor allem kurvenreicher sein, erklärt Rüdisüli, der auch den Skiclub präsidiert. Dies, weil man mit gewöhnlichen Skiern schneller unterwegs ist als mit den Holzlatten. Mit den Fasstugen erreiche man selbst dann kaum ein hohes Tempo, wenn man pfeilgerade herunterfahre. Für die Clubmeisterschaften wird das OK-Team darum in den folgenden Nächten nochmals Kunstschnee produzieren.

Jassen statt Skifahren

Dass das Fasstugenrennen abgesagt werden musste, sei in den vergangenen Jahren noch fast nie vorgekommen, sagt Rüdisüli. Erinnern mag er sich nur an das Jahr 1987. Damals mussten die Organisatoren kurzfristig umdisponieren: Am Vorabend habe alles noch tiptop ausgesehen, die Piste war präpariert, die Skifahrer freuten sich, alles stand bereit. In der Neujahrsnacht habe es aber dann unerwartet so heftig geregnet, dass am nächsten Morgen der ganze Schnee weggefegt war. Statt nach den Skiern griffen die Mitglieder vom Skiclub dann halt zu den Jasskarten. Am Ende des Tages habe man somit einen Jass- statt einem Clubmeister erkoren, erinnert sich Rüdisüli. Spass hatten trotzdem alle.

Kurzfristig umdenken mussten die Organisatoren auch, als es in Amden noch keine Beschneiungsanlagen gab. Die Strecke für das Fasstugerennen sei dann halt manchmal etwas kürzer ausgefallen, schildert Rüdisüli. In Jahren mit wenig Schnee habe man die paar Schneehaufen, die vorhanden waren, mit Schaufeln zusammengetragen oder die Abfahrtsstrecke auf einen anderen Hügel gelegt. «Dorthin halt, wo es am meisten Schnee hatte.»

Damit es beim Plauschrennen genug Holzskier für alle hat, hält der Skiclub Amden laufend nach alten Holzfässern Ausschau. «Etwa alle zehn Jahre richten wir wieder neue Fasstugen her», sagt Rüdisüli. Die Abfahrt auf den alten Holzbrettern kennt übrigens keine Altersgrenzen: Unter den Teilnehmern hat es laut Rüdisüli sowohl Kindergärtler als auch über 70-Jährige.

Fasstugenrennen: 1. Januar, 14.30 Uhr, Piste Arven, Amden. (Zürichsee-Zeitung)