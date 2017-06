Kollision zwischen Lastwagen und Velo

Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilte, fuhr der 75-jährige Mann mit seinem Lastwagen von Tuggen in Richtung Kaltbrunn. An der Verzweigung Grynaustrasse/Zürcherstrasse beabsichtigte er, nach rechts ins Zentrum Uznach abzubiegen. Nach einem kurzen Kontrollblick nach links bog der Fahrer in die Zürcherstrasse ein und übersah dabei den von links kommenden 55-jährigen Velofahrer. Dieser verletzte sich bei der Kollision leicht. Er wurde ins Spital gebracht. Das Velo wurde total beschädigt. (past)