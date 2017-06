Kantonspolizei rüstet sich für einen Blackout

Die Kantonspolizei St. Gallen bereitet sich auf den absoluten Ernstfall vor. Sie will sich vor einem mehrtägigen Stromausfall schützen. Aus diesem Grund beschafft sie für 13 Polizeistationen mit Gefängniszellen sogenannte Netzersatzanlagen.

Das kantonale Baudepartement bestätigt entsprechende Informationen der «Zürichsee-Zeitung»: «Heute sind die wichtigsten Einrichtungen und An­lagen mit einer unterbrechungsfreien Spannungsversorgung ausgerüstet», sagt Mediensprecherin Claudia Eugster. Solche könnten den Betrieb für rund eine Stunde aufrechterhalten. «Dies reicht für einen ‹normalen› Stromausfall, nicht aber für längere Netzunterbrüche.»

Drei Tage betreiben

Die Polizeistützpunkte sind bereits heute mit Notstromanlagen ausgerüstet, hinzu kommen neu die Standorte mit Gefängniszellen. «Die Kantonspolizei soll in der Lage sein, ihr Kerngeschäft bis zu drei Tage ohne Einschränkungen weiterzuführen», sagt Eugster. Anschliessend müssten die Dieselvorräte aufgefüllt oder die Stromversorgung wiederhergestellt sein. Der mehrtägige Stromausfall, ein sogenannter Blackout, gilt als gefährlichstes Katastrophenszenario für die Schweiz. Erst Anfang Jahr hatte SRF das Schreckensszenario einen ganzen Tag lang im TV ­thematisiert.

Acht mobile Geräte

Fünf Anlagen werden fix installiert. An den acht Standorten, wo eine fix installierte Anlage – etwa aufgrund der Platzverhältnisse – nicht sinnvoll oder nicht realisierbar ist, werden mobile Geräte eingesetzt. «Diese sind in der näheren Umgebung gelagert und somit in kürzester Zeit einsetzbar», heisst es beim Kanton auf Anfrage.

Die Kosten für die Aufrüstung betragen rund 600 000 Franken. Anbieter können sich derzeit beim Kanton um den Lieferauftrag für die Notstromanlagen bewerben. Umgesetzt werden soll der Einbau der Notstromanlagen dann ab dem Herbst. (zsz.ch)