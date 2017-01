Jungfreisinnigen schicken Kandidaten ins Rennen

Wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist, möchte Ibrahimovic mit seiner Kandidatur den Wählerinnen und Wählern am 19. März 2017 eine unverbrauchte, kompetente und vor allem bürgerliche Alternative bieten.

Vom Kriegsflüchtling zum Stadtrat?

Der 30-jährige Ramiz Ibrahimovic ist 1993 aus Bosnien als Kriegsflüchtling in Schweiz eingewandert. Aufgewachsen in Rapperswil und Jona hat er nach der Schulzeit eine Lehre als Polymechaniker absolviert. Nach seiner Lehrzeit und einigen Jahren Berufstätigkeit hat Ibrahimovic an der ZHAW in Winterthur einen Masterabschluss in Banking & Finance erlangt. Heute arbeitet er als Anlageberater und wohnt mit seiner Partnerin im Zentrum von Rapperswil. Für seine Kandidatur geniesse er im Umfeld vollsten Rückhalt, wie er am Montagmorgen an Medienkonferenz im Restaurant Stadttor mitteilte: «Ich habe mir diese Kandidatur sehr gut überlegt und mich mit meiner Partnerin, meiner Familie und meinem Arbeitgeber intensiv beraten. Im Falle einer Wahl will und kann ich mich mit aller Kraft für unsere Stadt einsetzen.»

Demokratischer werden

Für Rapperswil-Jona hat Ramiz Ibrahimovic klare Visionen. So fordert Ibrahimovic eine Abstimmung über die zukünftige Organisationsstruktur des Stadtrates und eine stärkere Einbindung der Bürger bei Beschlüssen des Stadtrates. Diese Veränderungen müssen mit einer offenen und transparenten Kommunikation seitens der Behörden einhergehen. Nur so könne sich die Stadt entwickeln, meint der Neo-Politiker. (past)