Informatikmittelschule startet wie geplant

Trotz knapper Vorlaufzeit für die Ausschreibung könnten die ersten Klassen gebildet werden, wenn auch noch mit reduziertem Bestand. Das teilt die St. Galler Staatskanzlei am Donnerstag mit. Parallel werde bereits der zweite Lehrgang mit Start im Schuljahr 2018/19 geplant.

Die IMS ist Teil eines Förderprogramms für mehr Fachkräfte in wichtigen Berufssparten, welchem der St. Galler Kantonsrat im Jahr 2016 zugestimmt hat. Sie ergänzt die Berufslehre Informatik und führt in einem vierjährigen Vollzeitlehrgang zum Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis Informatikerin / Informatiker Applikationsentwicklung (Berufsabschluss), verbunden mit einer Berufsmaturität (Fachhochschulzugang). In St.Gallen und Sargans wird an der IMS-W die Berufsmaturität Typ Wirtschaft erlangt, in Rapperswil-Jona an der IMS-T die technische Berufsmaturität (Technik, Architektur, Life Sciences / TALS).

Pionierstandort Rapperswil-Jona

Mit der Kombination von Berufsabschluss Informatikerin / Informatiker und Berufsmaturität TALS sei die IMS-T an der Berufsfachschule in Rapperswil-Jona schweizweit ein Novum, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie begünstige ein Studium in technischer Informatik, wie es an der unmittelbar benachbarten Hochschule Rapperswil (HSR) etabliert ist.

Die IMS-W mit der Berufsmaturität Typ Wirtschaft an den Kantonsschulen am Brühl St.Gallen und Sargans wendet sich hingegen vor allem an Jugendliche, die im Anschluss an einer Fachhochschule Wirtschaftsinformatik studieren möchten, namentlich an der FHS St.Gallen. HSR und FHS und auch das Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen (GBS) sowie die Hochschule Buchs (NTB) beteiligen sich am Fachunterricht der IMS.

Erster Schuljahrgang ist noch klein

Der Lehrgang sei nach Erlass der gesetzlichen Grundlagen letztes Jahr unverzüglich ausgeschrieben worden, obwohl die Berufs- und Schulwahlrunde für den Startjahrgang 2017/18 bereits im Gang war und viele Schülerinnen und Schüler ihre Anschlusslösung schon gewählt hatten. Dies habe dazu geführt, dass der erste Jahrgang der IMS mit 35 Schülerinnen und Schülern über den ganzen Kanton noch klein sei – vor allem in Rapperswil-Jona, wo bisher im Gegensatz zu St.Gallen und Sargans kein verwandter Lehrgang wie etwa die Wirtschaftsmittelschule angeboten wurde. Die IMS kann dennoch schon ab nächstem Sommer an allen drei Standorten geführt werden, zum Teil mit kombinierten Klassen.

Im Schuljahr 2018/19 wird gemäss Kanton der zweite IMS-Jahrgang starten. Die Vorbereitung dafür laufe im ordentlichen Rhythmus der Ausschreibungen an. Die entsprechende Nachfrage habe bereits eingesetzt. (mst)