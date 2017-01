In der Altstadt entsteht ein neues Ladenlokal

Die Hintergasse 8 in der Altstadt von Rapperswil war einst ein richtiges Künstlerhaus. Gertrud von Mentlen lebte und arbeitete darin von 1952 bis zu ihrem Tod 2006. Hier entstand ein facettenreiches und zugleich tiefgründiges Werk von unvergleichlicher Intensität, dem die Alte Fabrik 2010 eine ganze Ausstellung widmete. Dem früheren Künstlerzentrum von Gertrud von Mentlen wird jetzt neues Leben ein­gehaucht.

Wie aus einer Bauanzeige der Stadt Rapperswil-Jona hervorgeht, soll das Haus an der Hintergasse 8 umgebaut und saniert werden. Das heute als Einfamilienhaus genutzte Gebäude soll gemäss den Bauherren zu einem Mehrfamilienhaus mit Laden­lokal werden. «Die bestehende Raumaufteilung wird aber nur geringfügig abgeändert, um den heutigen Nutzungsansprüchen zu genügen», sagt Bauherr Roman Müller. In den Obergeschossen entstehen drei Wohnungen. Wie die Ladenfläche im Erd­geschoss dereinst vermietet wird, ist laut Müller noch völlig offen. Das Bauprojekt liegt ab heute bis zum 30. Januar bei der Bauverwaltung auf.

Altstadt in Bewegung

Das Umbauprojekt zum Mehr­familienhaus mit Ladenlokal kommt in einer Zeit, in der die Altstadt in Bewegung ist. Ladenbesitzer beklagen sich über das Lädelisterben, weil Hausbesitzer teurere Mieten verlangen oder wenig Interessen an kleinen ­Läden haben.

An der Herrengasse 12 versucht die Immobilienfirma Klotz weiter einen eingeschossigen ­Gewerbebau mit Bauprojekt für 1,8 Millionen Franken zu verkaufen, wie es in einer Immobilienanzeige heisst.

Gemäss dem Architekturkonzept bleibe die Parzellenstruktur innerhalb der Häuserzeile Herrengasse durch die differenzierten Farb- und Fassadengestaltungen ablesbar und entspreche damit den Vorgaben der Denkmalpflege. Wann dieses Projekt realisiert wird, ist nicht bekannt. (Zürichsee-Zeitung)