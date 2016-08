«Ich wurde in eine andere Welt katapultiert»

Janic Mikes sass vor kurzem braun gebrannt in der Mensa der Hochschule für Technik Rapperswil. Nach den Ferien warteten auf den Informatikstudenten Prüfungen, für die gelernt sein wollte. Dass er sich vor acht Jahren als erster St. Galler beim Zürcher Knabenschiessen die Schützenkrone holte, war in jenen Tagen somit nicht das Hauptthema. «Spontan weiss ich nicht mal mehr das Datum», lächelte er zufrieden. Beim Betrachten der damals veröffentlichten Zeitungsartikel sind die Erinnerungen und Emotionen aber sofort wieder da. Der Spagat zwischen ab­soluter Ruhe beim Zielen und Schiessen sowie dem anschliessenden Medienrummel wird er nie vergessen.

Trostpreis als Glücksbringer

Erst im April 2008 hatte Mikes beim Schützenverein Jona den Jungschützenkurs absolviert. Mit Beginn der Lehre habe er eben verschiedene Hobbys ausprobiert, sagt er rückblickend. Noch immer ist er Mitglied des Vereins, der im Zuge der Gemeindefusion aber nicht mehr aktiv schiesst. Auf seinen damaligen Glücksbringer für die Zürcher Veranstaltung angesprochen, schmunzelt der ehemalige Schützenkönig zufrieden. «Der rote Pamir war ein Trostpreis, den ich in den wenigen Monaten vor dem Knabenschiessen an einem Jungschützenwettbewerb bekommen hatte.» Weder er noch seine Konkurrenten ahnten damals, dass er am 15. September für kurze Zeit wegen des Schiesssports zur Bekanntheit werden würde. Wenn er zum Obligatorisch-Schiessen antreten muss, verwendet er noch immer dieses Erinnerungsstück, mit dem die Ohren vor dem Knall geschützt werden.

Bangen am Sonntag

Der Rummel, der um seine Person gemacht wurde, ist denn auch das Erste, an das sich Mikes erinnert. Das Schiessen selber ist weniger spektakulär. Dass er am Wettbewerb überhaupt teilnehmen durfte, hat mit dem dama­ligen Lehrbetrieb zu tun. Weil dieser in Zürich war, wurde der St. Galler zugelassen. Die spontane Idee brachte er unter anderem zur Umsetzung, weil er von seinem Lehrmeister sogleich bestärkt wurde. «Auch er und meine Eltern rechneten nicht damit, dass ich gewinnen würde», erinnert sich Mikes. Als er dann am Sonntag aber 35 Punkte schoss, ging das Bangen los, ob andere Teilnehmer gleichziehen würden. Den ganzen restlichen Tag habe er immer wieder im Internet geschaut, ob er am Montag ins Stechen ziehen müsse. Tatsächlich konnten zwei Mädchen gleich viele Punkte schiessen, und Mikes musste sich für den Montag bei der Arbeit kurzerhand abmelden. Mit 34 Punkten erzielte er dann beim Ausstich mit Abstand das beste Resultat, und der Rummel ging los.

Die Ruhe im Zug

Als Erstes seien die Radiomikrofone und Fernsehkameras vor ihm gestanden, dann seien auch die Printmedien nachgezogen. «Es ist eine spezielle Ehre und eine besondere Erfahrung, dies erlebt zu haben», meint der ­Informatikstudent. Diese Abwechslung habe ihn auf einen Schlag in eine andere Welt versetzt, in der er vorher nicht zu Hause gewesen sei. Markus Notter, damaliger Regierungspräsident des Kantons Zürich, gehörte im Blitzlichtgewitter zu den ­ersten Gratulanten. Eher Bezug hatte der Joner zum damaligen Stadtpräsidenten Benedikt Würth, der ihn noch am Abendin der Rosenstadt begrüsste. «Im Zug von Zürich nach Rapperswil war es endlich mal ein bisschen ruhiger», erinnert sich Mikes. Trotz der Müdigkeit freute er sich aber über den Empfang, der ihm beschert wurde.

Der 17-jährige Janic Mikes feiert mit seiner Familie den Triumph beim Zürcher Knabenschiessen. Bild: Archiv ZSZ

Der dem Sieger überreichte Check über 5000 Franken wurde einige Zeit später in den Traum des Motorradfahrens investiert. Gerne blickt Mikes aber auch auf den Superpuma-Flug zurück, zu dem ihn die Schweizer Armee eingeladen hatte. Vom Militärflughafen Dübendorf ging es ins Berner Oberland. «Ein aussergewöhnliches Erlebnis war auch die Einladung zum Zürcher Sechseläuten», erzählt Mikes. Gleichwohl er als Joner zum Stadtzürcher Event kaum einen Bezug hatte.

Kapitel abgeschlossen

Dem Schiesssport hat Mikes rund drei Jahre später den Rücken zugewandt. Zwar nahm er nach dem Knabenschiessen noch bei regionalen und nationalen Wettkämpfen mit Achtungserfolgen teil, doch habe er dann das Interesse am Schiesssport verloren. Bloss per Zufall hat er live die Bronzemedaille von der Schweizer Olympionikin Heidi Diethelm Gerber gesehen. Eigentlich wollte er das Kunstturnen verfolgen, doch dann wurden die Sportschützen übertragen. Wie er selber damals, dürfte Gerber nun für einige Zeit in den Fokus des Interesses rücken. (Zürichsee-Zeitung)