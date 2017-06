«Diese Verhandlung war ein Erlebnis der anderen Art», resümierte der Einzelrichter des Kreisgerichts See-Gaster am frühen Dienstagnachmittag. Unmittelbar zuvor hatte er einen in der Oberseeregion wohnhaften Mann in einem knapp zehnminütigen Verfahren vom Vorwurf der mutwilligen Belästigung freigesprochen.

Der beschuldigte Mann hatte im Januar 2016 eine 11-seitige Kulanzmitteilung an den Direktor der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) versendet. Die Mitteilung bestand aus einem mit persön­lichen Fakten und Daten ange­reicherten Formular der sogenannten OPPT-Anhänger (One Peo­ple’s Public Trust), die die Legi­timität des Rechtsstaates anzweifeln. Anlass des Schreibens war eine Mahnung der VBZ, welche der Beschuldigte erhalten hatte, weil er ohne gültigen Fahrausweis unterwegs gewesen war.

Mühsam, aber nicht belästigend

Der Direktor der VBZ fühlte sich durch das Antwortschreiben des Mannes derart belästigt, dass er Anzeige erstattete. Der 41-Jährige wurde daraufhin mit einer Geldstrafe von 400 Franken gebüsst. Gegen den Strafbefehl erhob er Einsprache, weshalb der Fall gestern vor dem Kreisgericht See-Gaster verhandelt wurde.

Die zuständige Staatsanwaltschaft wie auch der Direktor der VBZ, der in der Strafsache als Privatkläger auftrat, blieben der Gerichtsverhandlung fern. Währenddessen leugnete der Beschuldigte selber seine Person. «Ich distanziere mich von der treuhänderischen Person, die hier genannt wird. Ich bin einfach Mensch.» Er werde sich dem Rechtsstaat nicht unterordnen, machte der Mann im Folgenden deutlich und verweigerte daher die Aussage. Vom Recht der letzten Worte machte er dann dennoch Gebrauch und appellierte an den Richter: «Ich bin unschuldig.»

«Unsere Mitarbeiter sind kein Freiwild und haben Schutz und Respekt verdient.»Andreas Uhl, Mediensprecher der VBZ

Dieser Ansicht war auch der zuständige Richter, der den Angeklagten kurz darauf freisprach. Seine Begründung: Das vom Beschuldigten verfasste Schreiben sei derart wirr, dass man es gar nicht verstehe und es sich folglich auch nicht um eine Belästigung handle. «Die Kulanzmitteilung ist schlicht mühsam. Aber ein Betrieb wie die VBZ muss mit unzufriedenen Kunden rechnen und umgehen können.»

Bei den VBZ zeigte man sich nach Bekanntgabe des Urteils nicht erfreut: «Wir sind klar der Meinung, dass dieser Brief eine Grenze überschritten hat», sagt Mediensprecher Andreas Uhl. Man werde das Urteil noch genau studieren müssen. Am Vorgehen der VBZ werde dies jedoch nichts ändern. «Unsere Mitarbeiter sind kein Freiwild und haben Schutz und Respekt verdient. Deshalb werden wir uns auch weiterhin wehren, wenn wir der Meinung sind, dass jemand zu weit gegangen ist.» (Zürichsee-Zeitung)