Hochschule baut Methangas-Forschung aus

Erneuerbare Treibstoffe aus Sonnenergie, Luft und Wasser gewinnen. Das ist das Ziel der Hochschule für Technik Rapperswil (HSR). Was wie aus einem Science-Fiction-Film klingt, ist bereits Realität. In ausgemusterten Schiffscontainern hat die HSR am Rande des Gaswerkareal vor zwei Jahren die erste solche «Power to Methan»-Demoanlage eröffnet.

Jetzt soll das Forschungsprojekt erweitert werden, wie die Hochschule auf Anfrage bestätigt. Sie hat bei der Stadt ein entsprechendes Baugesuch für noch mehr temporäre Container eingereicht. Das dazu genutzte Grundstück, direkt neben der heutigen Anlage, gehört der Stadt Rapperswil-Jona. Laut Bauchef Thomas Furrer wird der HSR eine Mietfläche von rund 240 Quadratmetern zur Verfügung gestellt. Das Areal entspricht rund acht Parkplätzen. Die Nutzung ist auf drei Jahre, bis Ende 2019, beschränkt.

EU unterstützt Forschung

Wie die erweiterte Anlage genau funktioniert und welche konkreten Ziele die HSR damit verfolgt, will die Hochschule derzeit noch nicht verraten. Man will laut einem Sprecher nun zuerst das Ende der Auflagefrist am 26. April abwarten. Bis dahin wären Einsprachen gegen den Containerbau möglich. Bekannt ist aber die Stossrichtung: «Power to Methan» will Treibstoff vollständig aus erneuerbaren Energien herstellen.

Im Inneren der bestehenden Anlage wird Wasser per Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Das für die anschliessende Methanisierung benötigte CO2 stammt aus Biogasanlagen. Zusammen mit dem Wasserstoff wird es in einen Reaktor geleitet, in dem die beiden Gase zu Methan reagieren. Das so erzeugte Methan kann zum Betrieb von Erdgas-Fahrzeugen verwendet oder ins Erdgasnetz eingespeist werden. Die Leistung der aktuell betrieben Anlage ist allerdings marginal: Sie benötigt derzeit 20 Stunden, um eine Tankfüllung für ein Erdgasfahrzeug herzustellen. Der geplante Ausbauschritt, soviel ist bereits klar, soll die Leistung steigern.

Das Projekt der HSR findet europaweit Beachtung. «Power to Methan» ist Teil eines Forschungsprojektes, das von der Europäischen Union im Rahmen des Förderprogramms «Horizon 2020» mit Millionenbeträgen gefördert wird. Insgesamt 27 Institutionen sind am Projekt beteiligt. (Zürichsee-Zeitung)