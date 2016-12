Glücksbringer im Doppelpack

Wenn ein Kaminfeger einen Lottoschein ausfüllt, bleibt er nicht lange allein. Schon gar nicht, wenn er dabei seine Arbeitsmontur trägt, schwarz mit goldenen Knöpfen, womöglich noch den Besen unter den Arm geklemmt.

So ergeht es Thomas Eisenring, als er letzthin auf der Poststelle im Dorf seine Kreuzchen auf dem Lottoschein macht, einen Zettel pro Familienmitglied, fast ist er durch, da spricht ihn eine ältere Frau an. Ob er nicht auf ihrem Zettel auch rasch ein paar Zahlen ankreuzen könne? Ein bisschen Glück vom Glücksbringer könne ja nicht schaden. Sie strahlt, er kann fast nicht Nein sagen.

Momente wie diese kennt der Kaminfeger zuhauf. «Wenn Sie gewinnen, gehört aber die Hälfte mir», antwortet er jeweils scherzhaft – immerhin habe er ja das Glück überbracht.

Dem Glück die Hand schütteln

Die Rolle des Glücksboten haftet an kaum einem Beruf so wie am Kaminfeger. Für Thomas Eisenring, 35-jährig, aus Eschenbach, ist es ein Traumberuf – nicht nur wegen der Sache mit dem Glück, obwohl es natürlich eine schöne Seite des Berufs sei. Vor allem ­ältere Menschen wollen ihm auf der Strasse die Hand schütteln, oder – «darf ich Sie mal kurz anfassen?» – ihn an der Schulter oder den goldenen Knöpfen seiner Uniform berühren. Auch seine Partnerin Natalie Erni kennt solche Situationen. Sie ist ebenfalls Kaminfegerin. Die Wege der beiden Glücksbringer kreuzten sich, als sie – wie könnte es anders sein – als Kaminfeger unterwegs waren. Der Zufall wollte es, dass sie für die gleiche Firma arbeiteten. Gemeinsam ist ihnen nicht nur der Beruf: Die beiden haben auch am gleichen Tag Geburtstag. Genau ein Jahr liegt zwischen ­ihnen.

Ohne Leiter, ohne Zylinderhut

Vor einem Jahr hat sich Thomas Eisenring selbstständig gemacht und bildet auch Lehrlinge aus. Seine Partnerin hilft als Angestellte mit. Allerdings sind die beiden beruflich nicht im Doppelpack unterwegs: In der Regel könne ein Einzelner die Heizung in einem Haushalt problemlos ­alleine warten. Zudem kümmert sich Natalie Erni um die drei Kinder und ist darum eher sporadisch als «schwarze» Glücksbringerin im Einsatz.

Wenn die beiden von ihrem ­Alltag als Kaminfeger erzählen, müssen sie mit ein paar Klischees aufräumen: Auf die Dächer steigt der Kaminfeger heutzutage kaum mehr. Die Feuerungsanlagen sind inzwischen so gebaut, dass man sie ohne weiteres vom Keller oder Estrich aus reinigen könne. Auf dem Dach müssen Kaminfeger nach heutigen Vorschriften gesichert sein, erzählt Eisenring – ein zusätzlicher Kostenpunkt für die Kunden. Weil der Gang aufs Dach nun aber meist wegfällt, braucht es auch keine Leiter, die der Kaminfeger auf Symbolbildern gern über der Schulter trägt.

Manchmal sind wir so etwas wie Seelsorger.Natalie Erni, Kaminfegerin

Und auch den für den Beruf so typischen Zylinder sieht man mittlerweile kaum noch. «Früher diente der Hut dazu, um Geschenke wie Fleisch und Käse, die man als Dankeschön erhielt, zu verstauen», weiss Eisenring. «Mit den schmutzigen Händen konnte man die Lebensmittel ja schlecht anfassen.» Noch heute ist es Tradition, dass Kaminfegerlehrlinge nach bestandener Abschluss­prüfung einen solchen Zylinder geschenkt bekommen. Auch ­Thomas Eisenring hat einen im Es­trich. Tragen tut er ihn aber kaum – zu unpraktisch sei er, zu unbequem.

Ein Schwatz mit der Hausfrau

Der Beruf des Kaminfegers, darin sind sich die beiden einig, hat sich ziemlich gewandelt. Die Heizungen sind energieeffizienter und damit komplexer geworden. Das klassische «zur Heizung, Türchen öffnen, reinigen, und anschliessend mit der Hausfrau einen Kaffee trinken» gebe es längst nicht mehr. Zudem sei es gerade für Vollzeitberufstätige schwierig, einen Termin für den Kaminfeger zu finden, wenn dieser die Heizung überprüfen ­müsse. Auch fehle ihnen oft das Verständnis: Es sei doch nichts kaputt, sagen sie dann, «ist das denn wirklich nötig?» Nichtgut gewartete Feuerungsanlagen funktionieren weniger lang – und bergen Gefahren, hält Erni dem entgegen. Treten bei einem Kachelofen über ein Leck unbemerkt Rauchgase aus, kann das tödlich enden.

Zum «Zmorge» eingeladen

Ältere Leute wissen die Kaminfeger besonders zu schätzen, erzählen die beiden. Viele wollen nach getaner Arbeit mit den Glücksbringern plaudern, ein wenig aus ihrem Leben erzählen. «Manchmal sind wir so etwas wie Seel­sorger», schmunzelt Erni. Früher sei sie gerade auf Bauernhöfen als Dankeschön oft noch zum Buurezmorge eingeladen worden. Den Schwatz mit den Kunden schätzt sie bis heute. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum die Leute im Dorf manchmal explizit nach «der Frau Kaminfegerin» fragen. (Zürichsee-Zeitung)