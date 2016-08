Geldstrafe wegen Marihuanahandels und illegalem Waffenbesitz

Am Kreisgericht See-Gaster war der Marihuanakonsument noch gut weggekommen. Es verurteilte ihn wegen Übertretungen des Betäubungsmittelgesetzes und Vergehens gegen das Waffengesetz lediglich zu einer bedingten Geldstrafe von fünf Tagessätzen zu 120 Franken und einer Busse von 500 Franken. Beim Beschuldigten wurde ein sogenanntes Schmetterlingsmesser gefunden, das in der Schweiz illegal ist. Den Konsum von gut 1000 Gramm Marihuana durch den Beschuldigten sah das Gericht als erwiesen an, nicht aber den Handel mit rund vier Kilogramm. Das Kantonsgericht St. Gallen kippte das Urteil. Es verurteilte den Mann zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 120 Franken. Dies, weil es auch den Erwerb und Handel von Marihuana als erwiesen sah. Es stützte sich dabei auf die Aussagen eines Zeugen, der angegeben hatte, dem Beschuldigten mindestens fünf Kilogramm Marihuana verkauft zu haben. Bezüglich Weiterverkauf durch den Beschwerdeführer bezog sich das Gericht auf drei SMS. Darin war von «Gmües» und «Rasen-Ziegel» die Rede. Die Richter gingen davon aus, dass beide Code-Wörter für Marihuana sind.

Der Beschuldigte zieht die Glaubwürdigkeit des Zeugen in Zweifel. Dessen Aussagen seien «ungenau, inkonsistent und widersprüchlich». Die SMS seien mehrdeutig. Da bei ihm keine Verkaufsutensilien wie eine Waage oder Verpackungsmaterial gefunden wurden, sei ihm weder der Erwerb noch der Verkauf von Marihuana nachweisbar, argumentiert der Beschuldigte. Abgesehen vom erwiesenen Erwerb zum Eigenkonsum.

Ebenfalls protestiert hat der Beschuldigte gegen die Verurteilung wegen illegalem Waffenbesitzes. Das Messer habe er in einem Waffenladen erworben, im Glauben, dass es legal ist.

«Gmües» ist Marihuana

Das Bundesgericht sieht keinen Grund, am Urteil des Kantonsgerichts zu zweifeln. Der Beschuldigte habe ja zugegeben, dem Händler Marihuana abgekauft zu haben. Der Kauf von fünf Kilogramm sei nachvollziehbar. Ebenso hatte er zugegeben, dass «Gmües» für Marihuana stehe. Die Erklärung, warum das bei «Rasen-Ziegel» nicht der Fall ist, genüge nicht. Die Umstände des Messerkaufs seien nicht mehr abklärbar. Die rechtliche Würdigung durch das Gericht sei aber erfolgt. Die Beschwerde wird abgewiesen, der Beschuldigte muss die Kosten von 4000 Franken übernehmen. (Zürichsee-Zeitung)