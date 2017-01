Fürs Jubiläumsfest keinen Aufwand gescheut

Während zweier Tage verwandeln sich der Dorftreff und das Gelände in eine Waldlandschaft. Die Guggenmusik Riesling Schränzer Eschenbach begeht unter dem Motto «Schränzernacht im Wald» ihr 40-Jahre-Jubiläum. Bäume auf dem Gelände und ein eigenes fürs Fest angelegter Bach im Dorftreffinnern sorgen nicht nur für Waldatmosphäre, sie kündigen auch das neue Sujet der Guggenmusik an. Es wird an der Jubiläumsshow der Riesling Schränzer, welche Freitag- und Samstagnacht stattfindet, enthüllt.

Gastguggen zum Jubiläum

Der Freitag steht mit fünf Guggenmusiken aus der ganzen Region im Zeichen schrecklich-schräger Töne. Am Samstag rockt die Liveband The Bombshells aus Mannheim die Bühne. Die vierköpfige Band sorgt mit bekannten, fetzigen Stücken für ungetrübtes Partyvergnügen. Zusätzlicher Bonus bietet eine aufwendige Licht- und Soundtechnik. Im Ländlerzelt findet am Freitag eine Stubete mit de Steilörgeler statt und am Samstag wartet das bekannte Quartett Waschächt im Zelt auf. An beiden Abenden locken in der Electrobar im Foyer Cocktails und heisse Bässe von DJ Clambake.

Fürs Jubiläumsprogramm sei bei der Unterhaltung, wie auch in der Festwirtschaft oder bei der Einrichtung auf für Fasnacht unüblich hohe Qualität gesetzt worden, sagt OK-Präsident Fabio Schmuki. Das zeige sich an den ausgewählten Musikbands ebenso wie an der Einrichtung, dem grossen Verpflegungsangebot oder der breiten Palette spezieller Drinks.

Seit Dienstag sind täglich 15 Helferinnen und Helfer für den Aufbau im Einsatz. Alles laufe nach Plan, freut sich Bauchef Dino Bolfing. Vorbereitet wird bereits seit eineinviertel Jahren. Im Herbst 2015 stellte die Guggenmusik das siebenköpfige OK zusammen. Es nahm unverzüglich die Planung und Organisation in Angriff. «Wir gingen schon früh auf Sponsorensuche und hatten grosses Glück», verrät Schmuki. So würden Gartenarbeiten oder Elektroinstallationen zu einem grossen Teil von Unternehmen der Region übernommen. Die Vorbereitungen klappen reibungslos. Erst jetzt zum Schluss werde es ein bisschen hektisch.

Das OK rechnet mit insgesamt bis zu 1500 Gästen. Dafür stehen 50 bis 60 Personen im Einsatz. Sie setzen sich zusammen aus über 30 eigenen Vereinsmitglieder, einer befreundeten Guggenmusik, Bekannten und Verwandten. Die Guggenmusik Riesling Schränzer nimmt seit 1977 offiziell an der Eschenbacher Dorffasnacht teil. Entstanden ist sie aus der Musikgesellschaft Helvetia. Die offizielle Vereinsgründung fand zwar erst 2008 statt, doch sei der erste Auftritt 1977 als Gründungsjahr in den Statuten übernommen worden. (Zürichsee-Zeitung)