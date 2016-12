Frische Ideen für Eschenbacher Jugendarbeit

Die Gemeinde Eschenbach schlägt in puncto Jugendarbeit ein neues Kapitel auf. Die Zeiten, in denen externe Jugendarbeiter in Kleinbussen durch die Gemeinde kurvten und Jugendliche auf Schulhausplätzen aufsuchten, sind vorbei. Nachdem die Gemeinde vor rund einem Jahr die Zusammenarbeit mit der Mobilen Jugendarbeit «Mojuga» beendete, ist nun ein neues Team mit einem neuen Konzept am Start. Drei Jugendarbeiter mit einem Teilzeitpensum haben im August ihre Arbeit aufgenommen, ihre Büros im Dorfzentrum eingerichtet und begonnen, sich an den Schulen zu vernetzen sowie die Jugendlichen kennenzulernen. «Jugendarbeit bedeutet Beziehungsaufbau», sagt Gemeinderätin Gisela Hatt, Präsidentin der Kommission Jugend und Freizeit. Genau in diesem Punkt scheiterte aber die externe Jugendarbeit der «Mojuga» AG. Unter dem häufigen Personalwechsel der Jugendarbeiter litt die Beziehung zu den Jugendlichen.

Die Gemeinde packt selber an

Nun möchte die Gemeinde die Jugendarbeit selbst an die Hand nehmen. Die neuen Jugendarbeiter sind, anders als bei der «Mojuga», Angestellte der Gemeinde. Davon, so heisst es im Konzept, erhofft sich die Gemeinde eine bessere Steuerung und einfachere Abläufe. Auch die Kosten seien grundsätzlich eher tiefer, sagt Gisela Hatt. Die Mojuga kostete die Gemeinde jährlich 140 000 Franken.

«Wir sind motiviert und auf einem guten Weg», sagt Hatt. Die Jugendarbeiter würden derzeit an den Details des neuen Konzepts feilen. Auch in Zukunft soll die Jugendarbeit aufsuchend bleiben. Das heisst: Die Jugendarbeiter gehen dorthin, wo auch die Jugendlichen sich aufhalten. Entsprechend würden auch die neuen Jugendarbeiter gelegentlich «auf die Gassen gehen», sagt Hatt. Allerdings soll dies gezielter geschehen. So gibt es Ideen für einen Anhänger, mit dem die Jugendarbeiter für verschiedene Projekte unterwegs sein könnten, und der sich je nachdem zu einer Bühne, einer Lounge oder einer Bar umbauen liesse. Solche Anlässe will man, wenn die Jugendlichen mögen, mit ihnen zusammen in Angriff nehmen. Dass die Jugendarbeiter einfach irgendwo auftauchen und die Jugendlichen wegbleiben, will man vermeiden.

Freizeit sinnvoll gestalten

Ganz ohne Jugendarbeiter und nur mit einer Jugendkommission auszukommen – so, wie es vor dem Mojuga-Exkurs der Fall war – war für die Gemeinde jedoch keine Option. «Jugendliche haben das Bedürfnis, sich mit anderen auszutauschen», sagt Hatt. Zudem wüssten viele Junge heute nicht mehr, wie sie ihre Freizeit sinnvoll gestalten können.

Mit verschiedenen Projekten wollen die Jugendarbeiter nun den Draht zu den Jugendlichen finden. Auch der Jugendtreff im Werkdienstgebäude, der aktuell leer steht, soll künftig wieder vermehrt zum Einsatz kommen. An Ideen mangelt es dem neuen Team nicht. ()