Frau Kammersängerin zieht es an den Zürichsee

Ehrerbietiges Staunen. So umschreibt Rudolf Meier die Reaktionen, die er erhält, wenn er den Namen Christa Ludwig erwähnt. Meier, Präsident des Vereins ­Musikorganisation Zürichsee (M.O.Z.), hat es geschafft, die 87-jährige Wiener Kammersängerin für das nächste Liedfestival zu gewin­nen. Sie wird Anfang März im Rahmen des Festivals einen Meisterkurs durchführen, für den zurzeit die Ausschreibung an den Musikhochschulen läuft.

Wien, Salzburg, Bayreuth

Christa Ludwig, die 1955 von Karl Böhm an die Wiener Staatsoper verpflichtet wurde und seit 1962 den Ehrentitel Kammersängerin trägt, blieb fast 40 Jahre Mitglied des dortigen Ensembles und sang in weit über 700 Aufführungen 42 verschiedene Partien. Ebenfalls 1955 debütierte Ludwig bei den Salzburger Festspielen und sang dort bis 1993. Dar­über hin­aus trat sie regel­mäs­sig an den Bayreuther Festspielen, an der Mailänder Scala – mit Maria Callas –, am Royal Opera ­House im Londoner Covent Garden und an der Metropolitan Opera in New York auf. 1994 verabschiedete sie sich von ihrem Bühnenpublikum. Wie hat Rudolf Meier es geschafft, eine derartige Kory­phäe zu verpflichten? Der Zürich­see habe einiges dazu beigetragen, erzählt er. Christa Ludwig ­habe ihm bei seiner ersten Kontaktnahme nämlich gesagt, sie übernehme nur noch Verpflichtungen an schönen Orten. «Die Gegend zwischen Rapperswil-Jona, Zol­li­kon, Thal­wil und Pfäf­fi­kon hat ihren Ansprüchen offensichtlich genügt», freut sich der Organisator des zweiten Liedfestivals am Zürich­see.

Vom 7. bis 10. März wird ­Christa Ludwig im Gemeindesaal Blatten in Hombrechtikon ihren Meisterkurs durchführen. Das Abschlusskonzert findet am 11. März im Grossen Rittersaal auf Schloss Rapperswil statt. Dort wird der Förderpreis vergeben. Im Meisterkurs steht die Gestaltung musikalischer und textlicher Inhalte im Vordergrund. Die zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden durch ­Christa Ludwig selber anlässlich eines Vorsingens ausgewählt.

Supertalent trifft Supertalent

Träger des ersten Förderpreises vor zwei Jahren war der Tenor ­Ricardo Mari­nello. Er, 2007 erstes Supertalent in Deutschland, wird in einem Konzert im Rahmen des Liedfestivals mit Fla­vio Riz­zello auftreten, dem Schweizer Supertalent 2015. Dieses Konzert findet am 1. März in Thal­wil statt und verbindet den klassischen Liederabend mit einem akustisch verstärkten Crossover- und Popsong-Programm.

Eine Woche später ist in Pfäf­fi­kon Franz Schuberts Komposition «Der Hirt auf dem Felsen» für Singstimme, Klari­nette und Kla­vier zu hören. Auffüh­rende sind die Sopranistin Marion­ Ammann, der Pianist Hart­wig Joer­ges und der Klari­nettist ­Carlo Brunner, bekannt von seiner Super-Ländlerkapelle. ­Rudolf ­Meier hörte Brunner am Fern­sehen sagen, er spiele sehr gerne klassische Werke, und fragte den Klarinettisten kurzerhand an, ob er am Liedfestival mitmachen würde. Brunner, der Schuberts Werk seit seiner Jugend kennt, sagte sofort zu. Ziel des Festivals sei es, das klassische Lied einem breiten Publikum näherzubringen, erklärt Meier.

Um einen möglichst grossen Kreis anzusprechen, setze der Verein ebenso auf Neues und Populäres. Dazu gehört auch die «Stunde der kommenden Stars», die am 3. März im Gemeinde­saal Zolli­kon Studierenden der Zürcher Hochschule der Künste Gelegenheit zum Auftritt gibt. Eine Woche später findet im Schloss Rapperswil ein romantischer Liederabend mit Rahel Ava Inder­maur und Bas­tian Thomas Kohl statt.

www.m-o-z.ch (Zürichsee-Zeitung)